Tallikaveri suitsuttaa 41-vuotiasta Kimi Räikköstä – imee herkeämättä oppia suomalaiselta: ”Yhä yksi sarjan parhaista”

Kimi Räikkönen on Antonio Giovinazzille täydellinen tallikaveri.

41-vuotiaan Kimi Räikkösen vauhti on yhä tallella, hehkuttaa suomalaiskuskin tallikaveri Antonio Giovinazzi.

Kaksikko on kilpaillut keskenään pian kaksi kokonaista kautta, ja tällä hetkellä he ovat MM-pisteissä rinta rinnan: molemmat ovat keränneet tällä kaudella neljä pistettä. Edellisessä kolmessa kilpailussa Räikkönen on ollut vahvempi.

Kokeneen Jäämiehen läsnäolo puristaa italialaiskuljettajasta kaiken mahdollisen irti.

– Kimi on yhä yksi sarjan parhaista kuljettajista. Jos haluat päihittää hänet, kaiken täytyy mennä nappiin, Giovinazzi sanoi Speedweek.comille.

– Hän ei ole pelkästään erittäin nopea, vaan hänellä on myös rutkasti kokemusta. Hän on täydellinen mittari minulle, koska minun täytyy näyttää parastani jättääkseni hänet taakseen.

26-vuotiaana Giovinazzilla on yhä useita huippuvuosia edessään. Räikkösen jättäminen taakse keskinäisessä kilpailussa olisi iso ensimmäinen askel.

– Jos pystyn siihen, se ei toisi pelkästään mielihyvää, vaan olisi hyväksi uralleni. Näen edelleen itseni oppimassa, kisa kisan jälkeen.