Keke Rosbergin nuoruusvuosien kodin hinta romahti 200 000 euroa – Iisalmen Villa Rosbergia kaupattu jo vuosia

Iisalmen keskustassa sijaitseva Villa Rosberg on myytävänä nyt 159 000 euron hintaan.

Keke Rosbergin lapsuuden koti Villa Rosberg on myynnissä 159 000 euron hintaan.­

Formula ykkösten ensimmäisen suomalaisen maailmanmestarin Keke Rosbergin Iisalmessa sijaitsevaa nuoruusvuosien kotitaloa on myyty monta vuotta. Nyt Villa Rosberg on tarjolla huomattavasti halvempaan hintaan kuin aiemmin.

Savon Sanomien kertoman mukaan vielä vuonna 2016 Rosbergien talosta pyydettiin 359 000 euroa. Nyt kookkaan omakotitalon hinnaksi Etuovi-sivuston myynti-ilmoituksessa kerrotaan 159 000 euroa.

192-neliöisen omakotitalon olohuonetta koristaa avotakka.­

Kauppa on siis käynyt historiallisen, vuonna 1963 rakennetun talon kohdalla hitaasti, ja kiinteistönvälitysfirma on prosessin aikana ehtinyt vaihtua jo useaan kertaan.

Talon kauppaamisesta nyt vastaavan Open Market LKV:n myyntipäällikkö Marjut Tienpää toteaa Ilta-Sanomille, että nykyiseen hinta-arvioon vaikuttavat sekä talon ikä että Iisalmen hiljainen markkina-alue.

– Tämän hetkinen markkinatilanne ja talon ikä huomioon ottaen hinta on nyt tämä tällä hetkellä. Markkinatilanne Iisalmen alueella on tällainen, että hinnat ovat tulleet roimasti alaspäin. Jos kauppoja aiotaan tehdä, niin se on hinnoittelussa otettava huomioon, kertoo Tienpää.

Poroveden rannan läheisyydessä sijaitsevan nelihuoneisen Villa Rosbergin asuintilojen pinta-ala on myynti-ilmoituksen mukaan 192 neliömetriä ja kokonaispinta-ala 245 neliömetriä. Kokonaisuudessaan myynnissä olevalla tontilla on kokoa 1997 neliömetriä.

Villa Rosberg sijaitsee lähellä Poroveden rantaa, Iisalmen keskustassa.­

Asunnossa on sähkökiukaalla lämpiävä sauna, ja tilavasta olohuoneesta löytyy avotakka. Ulkoasua koristaa katettu terassialue, ja pihalla on 30 neliömetrin varastorakennus.

Uudella hintapyynnöllä varustettu myynti-ilmoitus avattiin viime sunnuntaina. 159 000 euron hinnalla Villa Rosbergille on riittänyt saman tien runsaasti kysyntää.

– Nyt on ollut tosi paljon kiinnostusta. Tämä on tällä hetkellä meidän kiinnostavin kohteemme, ja näyttöjä on ollut todella paljon, Tienpää toteaa.

Villa Rosbergin rakennutti 1960-luvun alkupuolella Keke Rosbergin isä, eläinlääkäri Lars Rosberg. Lars piti talon yhteydessä pieneläinklinikkaa ja vastaanottoa. Villan nykyistä omistajaa Tienpää ei paljasta.

Savon Sanomien mukaan Keke Rosberg kirjoitti ylioppilaaksi Iisalmen lyseosta vuonna 1967. Rosbergien perhe jätti Iisalmen asunnon 1970-luvun lopulla, mutta sitä ennen Keken tie oli jo ehtinyt viedä kauas maailmalle.

Rosbergin vuonna 1978 alkanut F1-ura huipentui vuonna 1982 maailmanmestaruuteen Williamsin ratissa. Maailmanmestaruuden voitettuaan Rosberg asettui asumaan Monacoon.

Tätä nykyä perheessä on jo kaksi formula ykkösten maailmanmestaria: vuonna 2016 oli Keken pojan Nico Rosbergin vuoro juhlia mestaruutta.