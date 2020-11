Sebastian Vettel on poikkeuksellinen F1-kuljettaja – upea ele fanille kertoo nykyaikaa kritisoivan maailmanmestarin ajatusmaailmasta

Sebastian Vettel on ainoa F1-kuski, joka ei käytä sosiaalista mediaa. Saksalaistähden fani kertoi juuri somessa, että sai Vetteliltä käsin kirjoitetun kirjeen.

Sebastian Vettelin intohimoinen kannattaja Jonathan Sobral kertoi Twitterissä saamastaan kirjekuoresta.

Formula ykkösten nelinkertainen maailmanmestari Vettel oli lähettänyt kannattajalleen käsin kirjoitetun kirjeen, jolla hän vastasi faninsa Imolassa antamaan kirjeeseen.

– Hän on sankarini, Sobral iloitsi.

Vetteliltä käsinkirjoitettu kirje ei sikäli ole suuri yllätys, että hänen tiedetään kirjoittavan F1-varikollakin muistiinpanoja omaan vihkoonsa.

Saksalainen sivusi aihetta aiemmin tänä vuonna F1-sarjan verkkosivuilla.

– Minä todella pidän muistiinpanojen kirjoittamisesta. Panen nykyään asioita ylös iPadillakin, mutta suosin kynää ja paperia. Kun kirjoittaa kynällä, se on kuin kirjoittaisi päähänsä, ne asiat muistaa.

Vettel sanoi samassa haastattelussa suosivansa kirjoitettuja kirjeitä, koska ne tuntuvat paljon henkilökohtaisemmilta kuin vaikkapa sähköpostit.

Nelinkertainen maailmanmestari ajaa huippumoderneja, teknologian avulla äärimmilleen viritettyjä F1-petoja, mutta hänellä on ristiriitainen suhde moniin innovaatioihin.

– Monet jutut on suunniteltu vain viemään sinun aikasi ja koukuttamaan. Se ärsyttää minua. Siihen ei loppupeleissä ole mitään ratkaisua.

– On vain sinä itse, sinun käytöksesi ja ne työkalut, jotka ovat käytettävänä. Se on hauskaa, että monet näistä jutuista on kehitetty tekemään elämästä helpompaa ja antamaan ihmiselle lisää aikaa, mutta ne tekevät itse asiassa täysin päinvastoin.

Vettelin kausi 2020 on ollut radalla vaikea, mutta Turkissa hän nousi palkintopallille.­

Vettel, 33, onkin nykyisistä F1-kuljettajista ainoa, jolla ei ole mitään sosiaalisen median tilejä.

Saksalainen on kommentoinut asiaa mm. näin RTL:llä pari vuotta sitten:

– En yksinkertaisesti ymmärrä, miksi kenenkään tarvitsisi jatkuvasti kertoa kaikille mitä teet, missä olet ja kenen kanssa olet. Minulla ei vain ole tätä tarvetta, mutta samanaikaisesti en syytä ketään, jos he haluavat jatkuvasti puhua itsestään, Vettel sanoi.

Ferrarin tähtikuljettaja törmää toki välillisesti elämässään jatkuvasti someen, kun hän törmää faneihinsa.

Vettel ihmettelee syvästi 2010-luvun kulttuuria, joissa monille tuntuu olevan jopa tärkeämpää näyttää hyvältä sosiaalisessa mediassa ja luoda kiiltokuvaa itsestään, mikä saattaa jäädä jopa aitojen ihmiskohtaamisten ja tilanteiden elämisen varjoon.

– Ihmiset tulevat ja kysyvät että voidaanko ottaa kuva – ja yhtäkkiä he ovat taas kadonneet, Vettel sanoi kokemuksistaan.

– Minun täytyy myöntää, että itse saan paljon enemmän irti jonkun kättelemisestä ja yhteisen kokemuksen jakamisesta eli toisen tapaamisesta.