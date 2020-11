F1-pomo paljastaa Fernando Alonson kovan väitteen: Olisi voittanut mestaruuden Kimi Räikkösen autolla

Fernando Alonso uskoo, että hän olisi voittanut mestaruuden Lotuksella 2013.

Alan Permane on työskennellyt formula ykkösissä yli 30 vuotta. Hän on ollut pysynyt saman tallin palkkalistoilla: Enstonessa majaansa pitävä F1-tiimi on matkan varrella toki tunnettu niin Benettonina, Renault'na kuin myös Lotuksena.

Permanelta kysyttiin F1-sarjan Beyond the Grid -podcastissa, näkikö hän Lotuksella 2012–13 Kimi Räikkösessä suuren mestarin kyvyt – onhan hänellä vertailupohjana mm. Michael Schumacherin ja Fernando Alonson kaltaiset moninkertaiset maailmanmestarit.

– Kyllä, ehdottomasti. Turhauttavaa oli nähdä myös se, että hän pani peliin minimaalisen vaivannäön. Hänen valtava lahjakkuutensa on selvä asia, Permane sanoi.

Vaikka Permane ei ole ainoa, joka on kritisoinut Räikkösen omistautumista lajille, on syytä muistaa, että Lotuksella oli vaikeuksia maksaa Räikkösen palkkaa, ja suomalaisen mukaan saatavia jäi kuusi miljoonaa euroa.

– Hän voitti meille kaksi kisaa ja pitkälti ajaen ne niin hiljaa kuin pystyi, Permane sanoi viitaten ilmeisesti Räikkösen kykyyn säästää renkaita Abu Dhabissa 2012 ja Australiassa 2013.

Permane painotti, ettei hän itse ole työskennellyt Lewis Hamiltonin kanssa, mutta kaiken kuulemansa perusteella englantilainen omistautuu eri lailla formula ykkösiin. Nyt Hamilton on 7-kertainen maailmanmestari.

– Kimin kohdalla se ei ole niin. En halua olla negatiivinen häntä kohtaan, mutta kuinka monta mestaruutta hän olisi voinut voittaa?

Ohjelman juontaja Tom Clarkson kysyi, paneeko se miettimään, että Alonso olisi voinut voittaa maailmanmestaruuden Lotuksella 2013.

– Fernando sanoi minulle 2014, että jos hän olisi ollut meidän autossa, hän olisi voittanut mestaruuden. Se oli pieni juttu, joka jäi mieleeni, Permane kertoi espanjalaisen kanssa lentokentän jonossa käymästään keskustelusta.

Fernando Alonso ja Kimi Räikkönen Melbournessa 2012.­

– Se oli hyvä auto. Sebastian (Vettel) Red Bullilla oli aika koskematon, mutta päihitimme Markin (Webber) muutamia kertoja. Fernando näkee, että hän olisi voinut voittaa.

Pirelli muokkasi kritiikkiä saaneita F1-renkaita Britannian GP:n 2013 jälkeen, minkä jälkeen Vettel voitti 10 kisaa 11:sta ja marssi mestaruuteen. Muilla talleilla ei ollut mitään asiaa Red Bullin vauhtiin. Vettel keräsi 397 pistettä, Alonso 242 ja kaksi viimeistä kisaa väliin jättänyt MM-vitonen Räikkönen 183.

Vuonna 2014 Ferrarin ykköskuski Alonso sai rinnalleen Räikkösen. Espanjalainen vei MM-pinnat 161–55.