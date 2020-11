Huhut Max Verstappenin ja entisen F1-maailmanmestarin tyttären suhteesta käyvät kuumina.

F1-tähti Max Verstappenin rakkauselämä on noussut otsikoihin hänen kotimaassaan Hollannissa, jossa useat tiedotusvälineet ovat spekuloineet hänen onnensa hehkumisella.

23-vuotiaan Verstappenin suhdehuhuihin on tarttunut myös sveitsiläislehti Blick.

Red Bullin Verstappen ilmoitti taannoin – naurunsa säestyksellä – RTL:n tv-haastattelussa nauttivansa sinkkuelämästä.

Mediatietojen mukaan Verstappen on yhdistetty kuumaan brassikaunottareen, joka on aktiivinen Instagramissa. Kyseessä on 31-vuotias malli Kelly Piquet. Kumpikaan ei ole julistanut, että he olisivat virallisesti saman katon alla.

Arvailut kaksikon suhteesta vain kiihtyivät, kun Piquet jakoi itsestään kuvasarjan Instagramissa ja kirjoitti sen saatteeksi kauniita ajatuksia merimaisemasta ja onnellisuudesta.

Pikemminkin rääväsuuna kuin kauniiden ajatusten puolestapuhujana tunnettu Verstappen kommentoi kuvaa kirjoittamalla:

– Voimme yhdessä kohdata haasteet, jotka ovat syviä kuin meri ja korkeita kuin taivas, hän tunnelmoi.

Piquet tuntee F1-piirit hyvin.

Hänen isänsä on kolminkertainen F1:n maailmanmestari Nelson Piquet. Kellyn veli on 28 kertaa F1-kisoissa esiintynyt Nelson Piquet junior.

Kelly Piquet ja Daniil Kvjat jakoivat elämänsä viime vuoden loppuun asti, kunnes heidän tiensä erosivat. Kvjat on venäläinen F1-kuski, joka vaikuttaa nykyään AlphaTaurilla. Heillä on yhteinen alle kaksivuotias tytär.

Kvjat oli Red Bullin kuljettajana vuonna 2016, jolloin hän joutui siirtymään Verstappenin tieltä nykyiseen talliinsa.

Verstappen on F1-kuljettajien MM-pisteissä kolmantena maailmanmestaruuden jo varmistaneen Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen jälkeen.