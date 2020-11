Kimi Räikkösen ja tallin suhde meni rumaksi – F1-pomo muistelee kovasanaista riitaa, joka päätyi tv-katsojien kuultavaksi

Kimi Räikkönen ajoi Lotuksella kaudet 2012–13. Radalla tuli kovia tuloksia, mutta toisena vuonna välit alkoivat rakoilla.

– Kimi, mene v***u pois tieltä.

– Älä huuda siellä v***u, menen pois kun pääsen mutten keskellä nopeaa mutkaa.

Lotuksen F1-tallin ratatoimintojen johtajan Alan Permanen ja tähtikuljettajan Kimi Räikkösen sanaharkka Intian GP:ssä 2013 alleviivasi kaikille, etteivät tallin ja kuskin väliset välit olleet parhaat mahdolliset.

Suomalaiskuljettaja ajoi kisan loppuhetkillä kolmospaikalla, kun takaa tuli tallitoveri Romain Grosjean. Ranskalainen oli tuoreemmilla kumeilla sekuntitolkulla per kierros nopeampi kuin Räikkönen, jonka renkaat olivat aivan loppu.

Grosjean ei päässyt helpolla ohi tallikaveristaan mutta otti kolmospaikan ja nousi podiumille Sebastian Vettelin ja Nico Rosbergin kanssa. Räikkönen joutui tekemään vielä varikkostopin ja oli kuudes.

Kimi Räikkönen oli Intian GP:ssä 2013 lopulta kuudes.­

Permane, joka työskentelee yhä samassa, nykyään Renault'na tunnetussa tallissa, muistelee yhteistä taivaltaan Räikkösen kanssa nyt F1-sarjan Beyond the Grid -podcastissa.

– Tulin tosi hyvin toimeen Kimin kanssa. Muistan, kun hän soitti minulle jouluviikolla vain toivottaakseen hyvää joulua ja kysyäkseen, miten perheellä menee. Voisi kuvitella, että sellainen olisi hänen persoonansa vastaista, mutta päin vastoin, Permane sanoi.

Riita radiossa muutti asioita.

– On sanottava, että sen jälkeen asiat olivat vähän jäisiä. Hänelle oli vaikea hyväksyä, että takaa tullut kuski oli paljon, paljon nopeampi ja matkalla podiumille. Käsittelisinkö tilanteen nyt toisin? Luultavasti... varmastikin, Permane sanoi.

Permane sanoi, että välit ovat sittemmin parantuneet.

– Olemme puhuneet sen jälkeen ja välimme ovat ok. Olen varma, etten ole hänen joulukorttilistallaan, mutta on ok morjestaa varikolla ja niin pois päin.

Alan Permane on yhä saman enstonelaistiimin leivissä. Kuvassa Renault’n Permane viime talvena.­

Gerard Lopezin pyörittämä Lotus-talli kärsi talousvaikeuksista, ja Räikkönen toi saamattomat palkkansa julkisuuteen kauden 2013 aikana. Hän on sittemmin paljastanut kirjassaan, että talli jäi velkaa hänelle kuusi miljoonaa.

Räikkönen voitti Lotuksella kahden kauden aikana kaksi GP:tä ja ajoi yhteensä 15 kertaa palkintopallille. Hän lähti tallista kaksi kisaa ennen kauden 2013 loppua mentyään selkäleikkaukseen ja siirryttyään vuodeksi 2014 takaisin Ferrarille.