F1-kasvo Ossi Oikarisen, 50, auto kiihtyy hirvittävään vauhtiin – ”Päätin, että nyt tai ei koskaan”

Ossi Oikarinen, 50, on menestynyt kiihdytyskisoissa kypsällä iällä.

– Se on vähän kuin nousisi villihevosen selkään. Raipalla takapuoleen ja katsotaan mitä tapahtuu. Aina on hyvä jännitys päällä.

Muun muassa näin kuvailee Ossi Oikarinen harrastustaan, kiihdytysautoilua.

F1-sarjasta tuttu insinööri, tv-asiantuntija Oikarinen, 50, on ajanut kilpaa vuodesta 2016. Pro street -luokassa kilpailevan Oikarisen Chevrolet Coupe 1937 kiihtyy nollasta sataan 1,1 sekunnissa, kahteensataan 3,1 sekunnissa ja kolmeensataan 7,6 sekunnissa. Sitten ollaankin jo maalissa.

Kilpailusuoritus on nopea mutta intensiivinen.

– Niillä hetkillä tuntee olevansa elossa. Se on kuin tarkkuusammuntaa. Luodin päällä istutaan, ja suoran päähän pitäisi päästä kiemurtelematta. Ehkä se kuvaa sitä parhaiten. Ihan hyvät kiksit siitä saa, sen voin sanoa, Oikarinen hymähtää.

Insinööri Oikarinen pääsi formula ykkösiin 1997 Arrows-talliin ja teki kuninkuusluokassa komean uran työskennellen myös Toyotan, BMW Sauberin ja Ferrarin palkkalistoilla. F1:n jälkeen DTM:ssä työskennellyt Oikarinen lopetti aktiivisen kisojen kiertämisen vuoteen 2014 ja alkoi viritellä omaa ajouraa.

– Muutimme takaisin Suomeen ja päätin, että nyt tai ei koskaan. Kypsässä 46 vuoden iässä aloitin kiihdytysautoilun, Oikarinen kertoo.

– Olen seurannut lajia 80-luvulta saakka. Aina se on ollut takaraivossa, mutta aiemmin ei ole ollut mitään mahdollisuutta, kun olen ollut kisatiimeissä töissä. Ei ollut aikaa eikä tilojakaan autolle.

Kiihdytysautoilu on lahtelaiselle Oikariselle koko perheen harrastus, sillä myös hänen kouluikäiset tytär ja poika kilpailevat junior dragstereissa.

Oikarisen autosta saadaan ilokaasun kanssa irti 1250 hevosvoimaa.­

Lajissa Oikarista kiehtookin paitsi ajaminen ja tekniikka myös sen sosiaalinen puoli.

– Tämä on meille kuin mökille menemistä, naapurit vain vaihtuvat. Mekaanikkojen kanssa menemme porukalla, joka on oma pieni urheilujoukkueemme. Viikonloppuna ajetaan, ollaan yhdessä, grillataan ja nähdään kavereita.

– Ja kun tästä lajista ei lähdetä formula ykkösiin tai NHL:ään. Kiirettä ei ole. Jenkeissä vanhin top fuel -kuski taitaa olla 89-vuotias ja miettii nyt, pitäisikö vähitellen hiljentää tahtia.

Ossi Oikarinen kuvattuna Lahdessa kilpa-autonsa ratissa.­

Oikarinen pitää yhteisöllisyyttä yhtenä tärkeänä piirteenä lajissaan, jonka henki on kaukana vaikkapa formula ykkösten kylmästäkin maailmasta.

– Radalla teemme kaikkemme päihittääksemme vastustajan, mutta sen ulkopuolella aina autetaan kaveria. Esimerkiksi tämän kauden viimeisen kisan finaalivastustajalla oli ongelmia autonsa kanssa, meidän mekaanikot menivät auttamaan, että hänkin pääsee viivalle, Oikarinen kertoo.

Hän lisää, että kalustoa ja osia lainaillaan kilpakumppaneille. Ja jos joku haluaa tulla katsomaan Oikarisen autoa ja kopioida siitä vaikka kaiken mahdollisen, sekin on täysin ok.

– Raha ei ole pilannut tätä lajia, kun kyseessä eivät ole miljoonadiilit tai tulevaisuus. Maanantai on samanlainen, tuli voittoa tai ei.

Oikarinen muistelee itse saaneensa muutamia satoja dollareita palkintorahaa. Kilparadoilla ei synny kateutta, kun pelissä ei ole rahaa tai tulevaisuus – ja kaikki ovat mukana omalla budjetillaan.

Mitä harrastus muuten sitten maksaa?

– Auto maksaa suunnilleen perheauton verran eli ei aivan älyttömästi. Tuollaisella voi voittaa esimerkiksi Pohjoismaiden mestaruuden, Oikarinen sanoo.

Ossi Oikarinen tositoimissa.­

Kaksinkertainen Suomen mestari ja Pohjoismaiden ykkönen puhuu kokemuksella.

– Jos ei kauden aikana riko mitään, niin suurimmat kustannukset tulevat matkustamisesta, kun mennään käymään vaikkapa Ruotsissa kisoissa. Pienemmistä summista se kertyy. Aika järkevällä budjetilla mennään eikä puhuta useammista kymppitonneista. Esimerkiksi rallissa kun mennään Tunturiralliin, niin siellä rengaskulut lienevät suuremmat kuin meidän vuosibudjetti.

Elantonsa Oikarinen tekee yrittäjänä. Hänen merkittävimpiin asiakkaisiin lukeutuu MTV, sillä asiantuntija on raudanlujalla asiantuntemuksellaan ollut jo vuosien ajan C Moren F1-lähetysten vakiokalustoa.

– Se on optimoitua ajankäyttöä, sillä katsoisin kisat kuitenkin. Jos saan vähän korvausta niiden katsomisesta ja niistä puhumisesta, eikös se ole ihan hyvin. Olen tykännyt tehdä sitä. On ollut paljon oppimista, sillä en ole koulutukseltani esiintyjä vaan insinööri. Se on pitkälti ollut tekemällä oppimista.

– Ideana on yrittää avata lajia ihmisille niin, että se on helposti pureskeltavaa. Termeillä voisi hifistellä loputtomiin, mutta se ei palvele mitään muuta kuin omaa egoa. Ja sitä ei tarvitse kasvattaa yhtään, Oikarinen summaa.