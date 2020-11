F1-pomo ylistää Lewis Hamiltonia – nosti esiin kommentit tiimiradiossa: ”Kiehtovaa”

Ross Brawn on seurannut molempien seitsenkertaisten F1-mestarien uraa läheltä.

Formula 1:n MM-sarjan toimitusjohtaja ja lajin mahtivalmistajien entinen tallipäällikkö Ross Brawn pitää lajin seitsenkertaisten maailmanmestarien Lewis Hamiltonin ja Michael Schumacherin lahjoja ylivoimaisina.

Sarjan nettisivuille kirjoittamassaan kommentissa Brawn arvioi kaksikon kyvyt peräti ”jumalaisiksi”.

Brawn herkistyi ylisanoihin seurattuaan Hamiltonin kamppailua poikkeuksellisen vaikeissa oloissa Turkin gp:n voittoon, jolla tämä varmisti seitsemännen MM-tittelinsä sunnuntaina.

– Tällaista ylivoimaa pääsee yleensä todistamaan korkeintaan kerran elämässään. Olen onnekas, kun olen kokenut tämän kahdesti, Brawn ihasteli kirjoituksessaan.

– Minulla on myös ollut tilaisuus työskennellä molempien kanssa. Voin kertoa, että he ovat ihmisinä erilaisia, heillä on erilainen lähestymistapa asioihin, mutta molemmilla on jumalalta saatu lahjakkuus.

Brawn työskenteli Schumacherin kanssa Benettonilla, kun saksalaiskuljettaja saavutti ensimmäiset maailmanmestaruutensa 1994–95. Sen jälkeen molemmat siirtyivät Ferrarin palvelukseen, ja yhteistyö poiki Schumacherille viisi mestaruutta lisää 2000-luvun alussa.

Hamiltonin pomona Brawn toimi viimeisellä Mercedes-kaudellaan 2013.

Sunnuntain kilpailussa Istanbulissa Brawn ihasteli Hamiltonin kykyä nousta voittoon, vaikkei tämä ollut paalulla, eivätkä olot olleet Mercedekselle eduksi.

– On myös kiehtova seurata Lewisin kommentointia tiimiradioon. Niissä hän antaa aina ymmärtää, etteivät asiat ihan suju, ja silti hän tekee tulosta jatkuvasti. Sitä on hauska seurata, Brawn kertoi.

– Istanbulin liukkaalla radalla hänen oli vaikea päästä vauhtiin, mutta hän jatkoi kärsivällisesti ja hyökkäsi vasta saadessaan tilaisuuden. Hän sai renkaat toimimaan, kun muut eivät siihen kyenneet. Se oli loistava näytös hänen kyvyistään.

Brawn kehui myös Hamiltonin yhteistyötä kisainsinöörinsä Pete Bonningtonin kanssa.

– Uskon, että Lewis on nyt uransa huipulla, enkä kykene näkemään, milloin se kääntyisi laskuun, Brawn lisäsi.