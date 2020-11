Ystävä paljasti: Michael Schumacher pystyy seuraamaan Mick-pojan formulauraa

Entinen F1-tallipomo Jean Todt kertoi ystävästään Michael Schumacherista tv-haastattelussa.

Ferrarin F1-tallin entinen pomo Jean Todt on yksi harvoista ihmisistä, jotka saavat tavata vakavasti loukkaantunutta Michael Schumacheria.

Kaksikko teki töitä yhdessä pitkään ja menestyksekkäästi. Schumacher voitti Ferrarilla Todtin alaisuudessa ajaessaan viisi uransa seitsemästä kuljettajien MM-tittelistä.

Lasketteluonnettomuudessa vuoden 2013 lopussa loukkaantuneen F1-legendan voinnista on kerrottu julkisuuteen vain vähän. Myös Todt oli tarkka sanoissaan, kun tv-kanava RTL kysyi häneltä Schumacherin voinnista.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n johtajana nykyään toimiva ranskalainen kertoi haastattelussa tapaavansa Schumacheria kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.

– Vastaukseni on aina sama: hän taistelee. Voimme ainoastaan toivoa hänen ja sekä hänen perheensä puolesta, että asiat menevät parempaan suuntaan, Todt sanoi grandprix.comin mukaan.

Todt on aiemmin kertonut, että hän on katsonut F1-kisoja yhdessä Schumacherin kanssa. Jo ensi kaudella kisoissa on todennäköisesti mukana jälleen Schumacher, sillä Michaelin poika Mick, 21, on vahvasti tyrkyllä Haasin F1-tallin ensi kauden kisakuskiksi.

Todtin mukaan tällä kaudella F2-sarjassa kilpailleen pojan uran tilanne on Michaelin tiedossa.

– Totta kai hän seuraa häntä, Todt sanoi.

– Mick nousee formula ykkösiin todennäköisesti ensi vuonna ja siitä tulee hänelle mahtava haaste. On ilo, että saamme Schumacherin taas moottoriurheilun korkeimmalle tasolle.