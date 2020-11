F1-tuomio: Valtteri Bottas taisi erehtyä lajista – Emmi Peltonenkin olisi ihmeissään

Ilta-Sanomat purkaa osiin tapahtumien täyteisen Turkin GP:n.

Ilta-Sanomien raati ruotii Turkin F1-kisaa. Valtteri Bottas on suurennuslasin alla.­

Istanbulissa ajettiin sunnuntaina tapahtumarikas F1-kilpailu, jonka lopputuloksena Mercedeksen Lewis Hamilton varmisti seitsemännen maailmanmestaruutensa.

Ilta-Sanomien toimittajaraati perkaa kisan tapahtumat.

Raadissa tällä kertaa Tommi Koivunen, Ville Touru ja Maisa Soininen.

Tommi Koivunen

Tähti: Lewis Hamilton. Muissa tärkeissä tilastoissa jo ylhäisessä yksinäisyydessään, nyt myös Michael Schumacherin rinnalla mestaruuksissa. Ja millä tavalla! Uskomaton nousu voittoon ylivoimaisella erolla. Valtteri Bottaksen vaikeudet alleviivasivat tätä kautta: MM-sarjassa ei ollut haastajia.

Puheenaihe: Kuten STT:n kollega Anssi Rulamo twiittasi, tätä kautta muistellaan pian nostalgiahöyryissä. Upeita kisoja, vaihteleva kisakalenteri ja mielestäni juuri oikea kisakauden mitta eli 17 GP:tä. Vain MM-taiston väljähtäminen aikaisessa vaiheessa ja Mersun ylivoima hiertävät, muuten kausi on ollut fantastinen.

Moka: Daniel Ricciardo kolautti startissa Esteban Oconin perään ja pyöräytti tallikaverinsa ympäri. Tallin kannalta kallis moka: molemmat Renault’n autot jäivät lopulta ulos pisteiltä, ja Racing Point karkasi nyt pahasti valmistajien sarjassa. Ocon on aiemmin säväyttänyt sateella, joten kuka tietää, mihin kolmanneksi lähdössä noussut ranskalainen olisi kyennyt.

Päänahka: McLarenin Carlos Sainz löi tallitoverinsa Lando Norrisin neljättä kertaa putkeen ja nousi samalla MM-pisteissä edelle. Näin tilanne on kääntynyt, vaikka alkukauden perusteella näytti, että nuori englantilainen tyrmäisi Ferrarille siirtyvän espanjalaisen.

Yllätys: Osasin harjoitusten perusteella odottaa, että Ferrari nousee huonon aika-ajon jälkeen, mutta odotin sitä nimenomaan Charles Leclerciltä. Myös Sebastian Vettel ajoi kuitenkin huippukisan ja nousi heti alussa kolmanneksi. Ei olisi ennen viikonloppua uskonut, että Vettel on palkintopallilla – ja että hänen lisäkseen siellä on toinen talliltaan kenkää saava kuski, Sergio Perez.

Ville Touru

Tähti: Lewis Hamilton ajeli vielä kisan puolivälin tietämillä sopuisasti viidentenä, lipsautteli mutkia pitkiksi ja valitteli jarruongelmiaan. Tovi myöhemmin hän ajaa ruutulipulle suurimmalla voittomarginaalillaan (31,6 s.) yli 12 vuoteen, vaikkei edes tehnyt mitään ihmeellistä. Jäätävä suoritus. Se Hamiltonin uran ainoa suurempi voitto tuli Silverstonen sateessa 2008 (1.08 min).

Lewis Hamilton (edessä) pääsi tuulettamaan uransa seitsemättä maailmanmestaruutta upean ajosuorituksen jälkeen.­

Puheenaihe: Kautta on ajettu vain 14 kilpailua, mutta palkintokorokkeelle on ehtinyt nousta jo 12 eri kuljettajaa! Kolmen viime kauden aikana podiumilla kävi 7–8 eri kuskia kaudessa, vaikka kisoja oli yli 20. Tämän kauden lukema on korkein sitten vuoden 2012, jolloin kärkikolmikkoon ylsi 13 eri kuskia.

Moka: Valtteri Bottas taisi nyt erehtyä lajista. Tämä Istanbulin jääprinssi taiteili niin monta tyylipuhdasta piruettia, että Emmi Peltonenkin olisi ihmeissään. On vaikea sanoa, oliko pyörähdyksiä lopulta 4, 5 vai 6, sillä Bottaksen vapaaohjelmaa ei viitsitty juuri näyttää tv-kuvissa – paitsi silloin, kun MM-sarjassa jo toistasataa pistettä edellä oleva Hamilton ohitti hänet kierroksella.

Päänahka: Sebastian Vettel näytti, että osaa sittenkin vielä ajaa. Viimeisen kierroksen dramatiikka katkaisi peräti 16 kisan palkintokorokkeettoman putken ja nosti Vettelin pallille vielä kerran Ferrarin kuljettajana. Kuiva putki oli nelinkertaisen maailmanmestarin pisin sen jälkeen, kun hän piiskasi Toro Rosson ensi kertaa palkinnoille vuonna 2008.

Yllätys: Etukäteen pohdittiin, pääseekö sateen entisestään liukastamalla luistinradalla maaliin edes kymmentä autoa. Romurallia odoteltiin, mutta lukuisista ajovirheistä huolimatta kisassa ei lopulta nähty yhtäkään kunnon kolaria tai keskeytykseen johtanutta ulosajoa. Eikä näin ollen edes turva-autoa.

Maisa Soininen

Tähti: Tekisi mieli säveltää tähän jotain omaperäistä, mutta ei auta; mestari on mestari ja Istanbulin ykköstähti. Lewis Hamilton osoitti, miksi hän on maailman paras F1-kuski. Brittitähti varmisti mestaruutensa, noh, mestarillisesti. Upea esitys. Ja upeita kommentteja kisan jälkeen muun muassa lajin epäkohdista, joita haluaa olla oikomassa.

Puheenaihe: Tuoreeltaan päällystetty rata ja sadekeli tarjosivat odotetun vaikeat olosuhteet. Pyörähdyksiä pyörähdyksien perään. Sitä melkein odotti, että milloin rysähtää kunnolla, mutta onneksi sen suuremmilta kolaroinneilta vältyttiin. Ajotaidot korostuivat: eihän se ollut sattumaa, että Lewis Hamilton nousi kuudennelta sijalta voittoon ja paalulta lähtenyt Racing Pointin Lance Stroll hiipui yhdeksänneksi.

Moka: Max Verstappenia veikkailtiin ennakolta kisan voittajaksi, mutta jatkuva yliyrittäminen koitui kohtaloksi. Hollantilainen oli lopulta kuudes, mutta olisi hyvinkin voinut taistella ainakin palkintopallisijoituksesta, jos olisi vain pitänyt päänsä kylmänä alusta lähtien. Kisan keskivaiheilla tapahtunut pyörähtäminen oli viimeinen niitti podium-haaveille. Rauhassa, Max, rauhassa.

Päänahka: Olihan se melko kuvaava hetki. Siis se, kun Lewis Hamilton ohitti Valtteri Bottaksen kierroksella. Ennen kilpailua oli tiedossa, että Bottaksen on pystyttävä kaventamaan MM-piste-eroa vähintään kahdeksalla pisteellä. Se ei tapahtunut, ei lähellekään. Bottaksen kisasta tuli pyörähtelemisten täyttämä painajainen, Hamilton kruisaili tyylillä kisan voittoon. Samat olosuhteet, sama auto, kaksi täysin erilaista lopputulosta.

Sebastian Vettel nousi podiumille – kenties viimeistä kertaa Ferrari-urallaan?­

Yllätys: Pisteitä Ferrarille – ja etenkin konkari Sebastian Vettelille! Komea kolmas sija, joka oli toki tulosta tallitoveri Charles Leclercin viime hetken hölmöilystä. Yhtä kaikki, Leclercin neljäs sija täydensi onnistuneen kisasuorituksen. Maranellossa nämä pisteet otettiin takuulla ilolla vastaan, niin vaikea Ferrarin kausi on ollut. Toinen positiivinen yllättäjä oli McLaren.