Kommentti: Kuka on historian paras F1-kuski? Yksi nimi unohtuu liian usein

Alain Prostin nimen pitäisi aina olla mukana, kun F1-historian parhaita kuskeja verrataan, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Lewis Hamilton on nyt F1-historian menestynein kuljettaja. Paalupaikoissa, voitoissa ja palkintosijoissa britti oli jo aiemmin ottanut ykköspaikan, nyt hän on maailmanmestaruuksissakin Michael Schumacherin rinnalla.

Näkökulmia on monia ja F1:ssä auto on niin merkittävässä roolissa, että keskustelu kaikkien aikojen parhaasta on vielä hankalampaa kuin monessa muussa lajissa.

Siinä missä Hamilton on ansaitusti viime vuosina noussut keskusteluun historian parhaasta kuskista, hänen verrokkejaan tuntuvat pääasiassa olevan Schumacher, Juan Manuel Fangio ja Ayrton Senna. Varsinkin britit tykkäävät puhua myös Jim Clarkista.

Lewis Hamilton varmisti 7. mestaruutensa Istanbulissa.­

Mutta missä on Professori?

Alain Prost vähintäänkin ansaitsee paikkansa näissä vertailuissa. Ranskalaislegenda on vuosien saatossa kärjistettynä kutistettu vain Sennan viholliseksi, joka mainitaan usein lähinnä edesmenneestä brassisankarista puhuttaessa. Osasyy löytyy vuoden 2010 Senna-dokumenttielokuvasta, joka on hieno teos, mutta aivan liian mustavalkoinen ja piirtää kyseenalaisen kuvan pyhimys-Sennasta ja pahis-Prostista.

Alain Prost lopetti uransa 1993 historiatilastojen ykkösenä voitoissa, nopeimmissa kierroksissa, podiumeissa ja pisteissä. Maailmanmestaruuksissa ja paalupaikoissa hän oli kakkosena.

Hän on yhä neljäntenä MM- (4) ja voittotilastoissa (51).

Sellaista cv:tä kuin Alain Prostilla ei kuitenkaan ole juuri kellään, ja pihvi on siinä, mitä hän saavutti ja kenen kanssa hän ajoi samaa autoa. Prostilla oli kymmenen tallikaveria: John Watson, Rene Arnoux, Eddie Cheever, Niki Lauda, Keke Rosberg, Stefan Johansson, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Jean Alesi ja Damon Hill.

Prostilla oli siis vastassaan viisi maailmanmestaria (yhteensä yhdeksän MM-titteliä), jotka saavuttivat 137 voittoa ja 332 palkintopallisijaa. Vain Cheever (9 palkintosijaa) ja Johansson (12 palkintosijaa) eivät voittaneet GP-kisaa.

Ja miten Prostille kävi heitä vastaan? Hän hävisi vain Watsonille tulokaskaudellaan 1980 pistein 5–6 jouduttuaan loukkaantumisen takia olemaan kolmesta kisasta sivussa sekä Laudalle 1984, kun itävaltalainen voitti MM-taiston puolikkaalla pisteellä 72–71,5. Seuraavalla kaudella Prost ajoikin sitten mestaruuteen ja voitti Laudan 76 (73)–14.

Sennalle Prost toki hävisi MM-kamppailun 1988 lukemin 87–90, mutta silloinkin Prost keräsi enemmän pisteitä (105–94): MM-lopputaulukkoon laskettiin vain 11 parasta kisatulosta 16:sta.

Alain Prostin ja Ayrton Sennan välit lämpenivät välittömästi, kun Prost oli ajanut viimeisen kisansa Adelaidessa 1993.­

Prostin seitsemän voittoa ja seitsemän kakkossijaaa eivät siis riittäneet Sennan kahdeksaa voittoa, kolmea kakkossijaa sekä yhtä nelos- ja kutossijaa vastaan.

Muilla kymmenellä kaudellaan 12:sta Alain Prost voitti kivikovat tallikaverinsa MM-pisteissä.

Ehkä hän oli vähän enemmän kuin vain Sennan verivihollinen? Yksi parhaista.