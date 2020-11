Lewis Hamilton teki F1-historiaa – upea voitto ja maailmanmestaruus! Valtteri Bottakselta surkea kisa Turkin märällä radalla

Märän kelin kisa Turkissa oli jännitysnäytelmä. MM-sarjan ratkaisua ei tosin tarvinnut juurikaan jännittää.

Lewis Hamilton nousi upeasti voittoon märällä radalla ajetussa Turkin GP:ssä.

Paalulta lähtenyt Lance Stroll ja kolmosruudusta startannut Sergio Perez ajoivat Racing Pointeillaan pitkään kaksoisjohdossa, mutta ”vaaleanpunaiset Mercedekset” jäivät lopulta kauas täysosumasta, vaikka Perez olikin maalissa toinen. Stroll oli maalissa vasta yhdeksäs.

Ferrarin suorituskyky vaikutti ennen aika-ajoja poikkeuksellisen hyvältä, ja myös kisa oli punaisille onnistuminen: Sebastian Vettel oli kolmas ja Charles Leclerc neljäs.

Hamilton varmisti samalla uransa 7. maailmanmestaruuden. 35-vuotias englantilainen on nyt historian menestynein F1-kuljettaja. Hän on maailmanmestaruuksissa jaettu ykkönen Michael Schumacherin kanssa. Voitoissa, paalupaikoissa ja palkintopallisijoissa Hamilton on kaikkein menestynein jo ennestään.

Valtteri Bottaksen kisa oli vaikea. Suomalainen pyörähti ensi kerran jo startissa ensimmäisessä mutkassa, ja hänet nähtiin sen jälkeen tv-kuvissa useampaan kertaan poikittain radalla. Bottas hävisi Hamiltonille kierroksella ja oli maalissa 14:s.

Kimi Räikkönen tuli maaliin Bottaksen perässä 15. sijalla.