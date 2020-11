Mersun pomo haukkuu F1-sarjan modernit radat

Toto Wolffin mukaan ainutlaatuinen kausi on näyttänyt, että vanhassa on F1-ratojen kohdalla vara parempi.

Kauden 2020 F1-sirkus on palannut koronan aiheuttamien kalenterimullistusten takia monena viikonloppuna vanhoihin hyviin aikoihin. Tätä mieltä on Mercedeksen tallipomo Toto Wolff, jonka mukaan visiitit vanhoille klassikkoradoille ovat osoittaneet niiden olevan yhä parasta, mitä formula-autoille on tarjolla.

– Olen aina ollut äänekkäästi eri mieltä päätöksestä ajaa kilpaa ylisuurilla supermarketin parkkipaikoilla, Wolff veisteli Motorsportin mukaan.

– Se vie pois kuljettajan omien taitojen merkityksen. Pidän kilvanajosta Imolan ja Mugellon kaltaisilla radoilla, joissa virheistä rangaistaan kunnolla. Meidän täytyy tuoda sora-ansat takaisin, jotta kun ajaa ulos, ei voi palata radalle ilman, että vahingoittaa autoaan.

Kaudella 2020 osakilpailuja on ajettu ensimmäistä kertaa kilpailukäyttöön otetuilla Mugellon ja Portimaon radoilla, sekä pitkästä aikaa Imolan ja Nürburgringin kaltaisilla perinteisillä autourheilunäyttämöillä. Tänä viikonloppuna ajetaan Istanbulissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011.

Moni sekä lajin seuraajista että sisäpiiriläisistä on toivonut kiinnostavien kisaviikonloppujen jälkimainingeissa, että nämä radat saavat pitää paikkansa kalenterissa myös jatkossa.

Sen lisäksi, että hän kaipaa konkreettisia muutoksia uusien ratojen profiiliin, Wolff osoittaa urheiluromantikon vikaa tunnelmoidessaan vanhojen ratojen sielukkuudella.

– Suurin osa radoista voidaan muokata erilaisten standardien mukaiseksi, mutta näillä klassisilla historiallisilla radoilla on aina oma sielunsa, Wolff muistutti.