F1-pomo varoittaa tulevasta: ”Ihmisten kestokyvyn äärirajoilla”

Ensi vuonna ajetaan ennätysmäärä F1-kisoja, jos FIA:n suunnittelema kalenteri toteutuu.

Christian Horner on Red Bullin tallipomo.­

Koronaviruksen sekoittama vuosi 2020 on ollut erilainen myös formula ykkösissä.

MM-sarja on kisojen määrässä palannut niin sanotusti vanhaan, sillä kalenterissa on 17 osakilpailua, joskin tavallista selvästi tiiviimmässä tahdissa, kun kausi alkoi vasta heinäkuussa.

Tällä vuosituhannella mammuttimaiseksi kasvanut kilpakalenteri kasvaa taas ensi vuonna, kun F1-sarjan suunnittelemaan kalenteriin on piirretty peräti 23 osakilpailua. Se on kaikkien aikojen ennätys.

– Se on paljon, siitä tulee vaativaa. Testaamista on hieman vähemmän mikä kompensoi asiaa pikkuisen, mutta se on haaste kaikille tallin jäsenille, kommentoi Red Bullin tallipomo Christian Horner tallin verkkosivuilla.

Kuljettajille tilanne on helpompi, sillä he matkustavat kisoihin muuta tiimiä myöhemmin ja kuorma on pienempi.

– Kalenterissa on upeita kisoja, mutta totta kai tässä mennään ihmisten kestokyvyn äärirajoilla.