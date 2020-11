Valtteri Bottas innostui puhumaan yli lajirajojen – Kimi Räikkönen kuittasi saman kysymyksen jäätävästi

Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas reagoivat kysymyksiin Turkin F1-radasta hyvin eri tavalla.

Formula ykkösten Turkin gp:n harjoituspäivä meni liukasteluksi, kun Istanbul Park -radan varsin tuore asfalttipinnoite, melko viileä sää ja harjoituksia edeltänyt radan pesu heikensivät pitoa.

Mercedeksen Valtteri Bottas kertoi nauttineensa "normaalistandardeista" poikkeamisesta, ja ralliautoilusta pitävä suomalaiskuljettaja myhäili rallikokemusten auttaneen liukkaalla radalla.

– Auttoi, varmasti! Oli aika kaukana normaaleista ajostandardeista, joihin olemme F1:ssä tottuneet. Oli hauskaa, nautin kovasti, Bottas kuvaili luistelua Istanbulin radalla.

Bottaksen mukaan pehmeät renkaat antoivat parasta pitoa, mutta rengasratkaisuja huomiseen aika-ajoon ja sunnuntain kisaan on vielä pohdittava.

– Rata paranee paljon viikonlopun aikana. Tästä päivästä kertyi paljon opittavaa, ja strategiapäätökset kisaan ovat kimurantteja. Kysymyksiä riittää.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen on pitkän uransa aikana ehtinyt ajella jos jonkinlaisilla pinnoitteilla. Veteraani kuittasi perjantain liukastelut tutulla fraasillaan: "se on, mitä se on".

– Eihän tämä lähelläkään ideaalia ollut, mutta tällaista tämä nyt valitettavasti on. Joillain radoilla uusi pinnoite on hyvin pitävää, ja sitten taas toisilla se on hyvin liukas. Erilaista pinnoitetta varmaankin, mutta se on, mitä se on.

Lauantain aika-ajoon on mahdollisesti tarjolla vielä lisäjännitettä sateen muodossa.

–Hankalaa on. Jo tänään nähtiin radan olevan hieman märkä, ja sen kuivumiseen meni ikuisuus. Normaalisti uudet pinnoitteet ovat märkinä vieläkin liukkaampia, joten katsotaan nyt, miten tässä käy, Räikkönen sanoi.