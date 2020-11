Ferrarien myyntitykiksi ryhtynyt kilpa-ajaja Toni Vilander kuulee kuittailuja varikolla: ”Mitäs autokauppias”

Ferrarien kauppa käy Suomessa selvästi vilkkaammin kuin aiemmin.

Toni Vilander on monessa mukana. Nelikymppisiään kesällä viettäneellä kilpakuskilla on mm. oma Varikko-ravintola Kankaanpäässä, ja loppukesästä lähtien hän on ollut mukana Ferrarien myynnissä.

Vilander työskentelee Ferrareita Suomeen maahan tuovan Luxury Collectionin kanssa. Yritys esitteli uuden Ferrarin Roma-auton Helsingissä viime keskiviikkona.

Toimitusjohtaja Miika Toivosen, Luxury Collectionin Ferrari-johtajan Esa Schroderuksen ja Vilanderin yritys myy autoa yksinoikeudella Suomessa.

– Minulla on Luxury-firman kanssa edelleen tietynlainen sisäänajoprosessi menossa. Olemme pitäneet palavereita, muutamia julkkaritilaisuuksia ja ratapäiviä. Yritän olla mukana kaikessa, mitä tapahtuu, mutten ole päättämässä asioista tai edes tuomassa omia näkemyksiäni kauhean vahvasti, Vilander kertoi.

Toni Vilander kuvattuna keskiviikkona.­

Asiakkaiden vieminen Italiaan Ferrarin tehtaalle ei tänä vuonna ole poikkeustilanteen takia onnistunut, mutta virtuaalimaailma on tullut tutuksi.

– Otan myös Esalta ja Miikalta koko ajan oppia käytännön asioista autoalalla, mm. rekisteröintiin, maahantuontiin, asiakassuhteisiin ja niiden ylläpitoon liittyen.

– Olen jo oppinut, että Ferrarin asiakaskunta on omanlaistaan. Ihmisiä kiehtoo Ferrarin ympärille rakennettu yhteenkuuluvuus, ja monet ajavat yhdessä jonkin reitin, minkä jälkeen illallistetaan ja yövytään yhdessä jossain. Meillä on talvella tulossa Lappiin yksi tapahtuma jossa olen mukana.

Omissa kisoissaan Vilander kertoo hymyssä suin saaneensa jo tallipomoiltaan kuittailua, että ”mitäs autokauppias”.

– Asia on otettu hyvin vastaan. Otan vielä pieniä ensiaskeleitani enkä koe olevani alan ammattilainen. Koko ajan opetellaan.

Myös Vilander näkee, että suomalainen kulttuuri urheiluautojen ympärillä on muuttumassa.

– Siitä on selkeästi päästy pois, että jos omistaa Ferrarin kaltaisen auton, sitä ei tarvitse piilotella. Sillä voi ja kuuluu ajaa. Ja hyvähän se on saada kilometrejä, ettei auto ole vain tallissa ihmeteltävänä, Vilander hymähtää.

Ferrari Roma -uutuusauto esiteltiin Helsingissä Konepajalla.

Tarunhohtoisen ja legendaarisen urheiluautomerkin Ferrarin suosio on viime vuosina kasvanut Suomessa rajusti.

– 2010-luvun alussa Suomessa ei juuri ollut super- tai luksusautokulttuuria. Aloimme toden teolla panostaa siihen viitisen vuotta sitten Ferrari päämerkkinämme. Olemme kasvaneet todella rajusti, ja myynti on yllättynyt vähän itsenikin. Moni on hullaantunut niinkin paljon, että talliin on tullut enemmänkin kuin vain yksi auto, toimitusjohtaja Toivonen kertoi.

– Kun aloimme viitisen vuotta sitten kunnolla keskittymään ja panostamaan urheilu- ja luksusautomarkkinaan, edellisten kolmen vuoden aikana tämän segmentin autoja oltiin Suomessa myyty nolla. Tällä hetkellä tilausputkessa on lähemmäs 60 autoa.

Tavallista kalliimpien autojen myyntiin Suomessa ovat keskittyneet Luxury Collectionin lisäksi ainakin Sports Car Center ja Vaunula.

1950–ja 60-luvujen tyyliin muotoiltu Ferrari Roma on monikäyttöisempi kuin moni muu italialaismerkin auto. 2+2-paikkaiselle, ”arkikäyttöön” suunnitellulle autolle tavoitellaan uutta asiakaskuntaa. Moni Ferrarin ostaja on jo entuudestaan Ferrarin omistaja, mutta Romalle yritys uskoo saavansa 70-prosenttisesti kokonaan uusia Ferrari-asiakkaita.

Kuinka suuri apu sitten autokaupalle on ollut sinivalkoisista autourheilijoista? Mika Salo oli 1999 Ferrarin ensimmäinen suomalainen F1-kilpakuski. Kimi Räikkönen voitti tallissa maailmanmestaruuden 2007 ja on ajanut Ferrarilla toiseksi eniten F1-kisoja Michael Schumacherin jälkeen. Nyt autokaupassa mukana oleva Vilander on ajanut Ferrarilla kilpaa vuodesta 2006.

– On siitäkin varmasti ollut apua. Toki Ferrari kuuluu muutenkin maailman arvostetuimpiin brändeihin. Suomessa on tällä hetkellä melkein 500 Ferraria, ja se on maan törkeän suureen autoveroon suhteutettuna lukumääränä huikea, Toivonen sanoi.