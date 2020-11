Kuka on kuvissa näkyvä nainen Lewis Hamiltonin taustalla? F1-mestarin uskotulla on kytkös Suomeen

Angela Cullen on saavuttanut kulttimaineen F1-fanien keskuudessa.

Formulakuski Lewis Hamiltonin voi usein nähdä samoissa, F1-varikoilla otetuissa kuvissa vaaleatukkaisen naisen kanssa. Nainen on nimeltään Angela Cullen. Cullen on Hamiltonin fysioterapeutti, uskottu ja oikea käsi, jota formuloiden suurmestari hehkuttaa lämpimin sanoin.

– Ihmiset eivät ymmärrä sitä, koska he näkevät asiat vain kaukaa, mutta hänen tapaamisensa on ollut yksi suurimmista asioista, mitä elämässäni on tapahtunut. Hän on kovimmin työskentelevä nainen, jonka lähellä saan olla, Hamilton suitsuttaa Cullenia F1:n verkkosivuilla, Ziggo Sportsin haastattelemana.

Uusiseelantilainen Cullen aloitti uransa formuloiden parissa edesmenneen suomalaisen lääkärin Aki Hintsan yrityksessä Hintsa Performance. Yhteistyönsä Hamiltonin kanssa hän aloitti vuonna 2016. Sittemmin Cullen on saavuttanut F1-fanien silmissä lähes kulttimaineen, kun brittikuski on osin hänen avullaan ajanut voitosta voittoon.

Angela Cullen on voittamassa Lewis Hamiltonin kanssa jo neljättä mestaruutta.­

– Angela on keskittynyt ja epäitsekäs. Hän tekee viikonlopuistani rauhallisia. Joka päivä kun herään, ihan sama mihin kellon aikaan, hän on aina positiivinen. Yhtenäkään päivänä hän ei ole ollut negatiivinen, se on hyvin, hyvin tärkeää, Hamilton jatkoi F1:n sivuilla.

Hamilton etsi Cullenin apua neljä vuotta sitten, koska häntä vaivasivat ärsyttävät ja pitkäkestoiset vammat. Aiemmin Mercedes-ässällä oli ollut miespuolinen fysiikkavalmentaja, mutta niskan lihaskireys tai alaselän ja pakaroiden ongelmat eivät hävinneet. Keho vaati jumppaa myös kisaviikonloppuina, mistä Hamilton ei pitänyt.

Lewis Hamilton ja Angela Cullen ovat tuttu parivaljakko F1-varikoilla.­

– Angela oli tehnyt kanssani hieman töitä kotona. Kysyin häneltä, lähtisikö hän tien päälle kanssani. Vähänpä tiesin, että välillemme kehittyisi mitä mahtavin kumppanuus, Hamilton sanoi.

Hamilton voi varmistaa uransa seitsemännen maailmanmestaruuden ensi viikonloppuna Turkin GP:ssä. Cullenin aikana se olisi Hamiltonille jo neljäs mestaruus.