Kimi Räikköselle sataa ylisanoja F1:ssä: ”Kun olen nopeampi kuin hän, tiedän että päivä on ollut täydellinen”

Antonio Giovinazzi kertoo onnestaan tallikaverin suhteen.

Antonio Giovinazzilla (vas.) on kova kirittäjä Alfa Romeolla myös ensi kaudella.­

Formula ykkösten MM-sarjan ainoa italialaiskuski Antonio Giovinazzi on yltynyt suorastaan hurmokselliseen ylistyslauluun tallikaveristaan Kimi Räikkösestä.

Giovinazzi, 26, kertoo FormulaPassionin sivuilla, mikä onni häntä on kohdannut, kun Alfa Romeolla hänen kirittäjänään toimii kaiken GP-radoilla nähnyt suomalaisveteraani.

– En voisi pyytää enempää tallikaverin suhteen: Kimi on paitsi huippukuski niin hieno persoona. Hänellä riittää kokemusta näistä hommista, hän on erittäin nopea ja ennen kaikkea motivoitunut ajamaan edelleen. Räikkönen innostaa minua panemaan kaiken peliin koko ajan, koska häntä ei ole helppo lyödä, Giovinazzi sanoi.

Räikkönen ja Giovinazzi ovat keränneet kumpikin neljä MM-pistettä tämän vuoden GP-sarjassa. Giovinazzi sanoo suoraan, että vertaa vauhtiaan Räikköseen herkeämättä.

– Kun olen nopeampi kuin hän, tiedän että päivä on ollut täydellinen. Se taas tietää hyvää itseluottamukselleni ja koko uralleni.

Monen muun F1-kuskin tavoin Räikkösen huima avauskierros Portugalissa ei jäänyt noteeraamatta Giovinazzilta.

– On se onni, että vierellä on tämän tason kaveri: Portugalin kisan avauskierros muistutti taas siitä, että Räikkönen on yhä erittäin kilpailukykyinen.

Räikkönen ja Giovinazzi solmivat lokakuun lopussa jatkosopimukset ensi kaudesta Alfa Romeo-Sauberin kanssa.

F1-kausi jatkuu viikonloppuna Turkissa.