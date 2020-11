Mika Häkkinen joutui kuoleman porteille – Matti Kyllönen kauhunhetkistä: ”Kuvasimme pimeässä illassa sitä ikkunaa”

Tiistaina on kulunut päivälleen 25 vuotta suomalaisen F1-historian pelottavimmasta onnettomuudesta.

Perjantaina 10. marraskuuta 1995 F1-kauden päätöskilpailun aika-ajoissa Australian Adelaidessa koettiin dramaattisia kauhun hetkiä.

Mika Häkkinen menetti McLareninsa hallinnan ja paiskautui Brewery Bend -mutkassa noin 180 kilometrin tuntivauhdilla päin betonimuuria, jota suojasi vain yksikerroksinen rengasvalli.

– Mika Häkkinen on ajanut ulos. Mika Häkkinen on ajanut ulos! Mitä on tapahtunut? Saman tien aika-ajo pysähtyy, MTV3:n selostaja Matti Kyllönen parahti punaisten lippujen liehuessa.

– Ilmeisen pahasti. Jäljistä päätellen erittäin pahasti. Ihan pienestä tällistä nyt ei ole kyse.

27-vuotias suomalainen ei kyennyt hengittämään ja menetti tajuntansa. Ratalääkärin nopeasti henkitorveen tekemä viilto pelasti todennäköisesti Häkkisen hengen.

Mika Häkkistä hoidettiin ensin rata-alueella.­

Lähetyksessä seurattiin helikopterikuvasta, kuinka ambulanssi kuljetti Häkkistä kohti läheistä sairaalaa.

Monien muiden suomalaisten tavoin myös paikan päällä ollut Kyllönen seurasi tapahtumia kylmä hiki otsallaan. Ayrton Sennan edellisvuonna kokema kohtalo oli vielä tuoreena mielessä.

– Selostimme Erkki Mustakarin kanssa paikan päältä. Se oli yksi järkyttävimmistä kokemuksista. Edellisvuoden Imolan tapahtumat jäävät sinänsä omaan ikävään kategoriaansa, mutta Mikan loukkaantuminen oli aivan järkyttävä tilanne, Kyllönen muistelee 25 vuoden takaisia tapahtumia.

– Ne olivat erittäin murheellisia hetkiä, joita siellä silloin koettiin.

Kyllönen muistaa, että perjantaina aamuyöllä sattunutta Häkkisen onnettomuutta ei nähty Suomessa suorana lähetyksenä.

– Teimme ne onnettomuusaika-ajot aikaeron takia nauhalle, ja ne oli tarkoitus ajaa ulos Suomessa vasta joskus yhdeksän aikoihin aamulla.

– Mutta sitten tämä tapahtumarypäs ryöpsähti, ja täällä uutisissa tiedettiin heti aamulla kertoa, miten murheellinen tilanne Adelaidessa oli ollut ennen kuin lähetys edes ehti ulos.

Tietoa Häkkisen tilasta odotettiin Suomessa kuumeisesti, ja Kyllönen oli asemissa Royal Adelaide Hospitalin edustalla.

– Sinne ei päässyt. Sairaalaan yrittivät kaikki mahdolliset lehti- ja tv-ihmiset. Otimme sairaalan ulkopuolelta kuvaa.

– Muistan, että oletimme nähneemme jonkun ikkunan, jossa olisi ollut Mikan hoitoyksikkö. Kuvasimme pimeässä illassa sitä ikkunaa, josta loisti valo.

Häkkinen kärsi vakavia niskavammoja ja kallonmurtuman. Hän vajosi koomaan.

Häkkinen oli sairaalassa lopulta viikkojen ajan. Mutta kuin ihmeen kaupalla hän oli jälleen McLareninsa puikoissa heti seuraavan kauden 1996 avauskisassa – jälleen Australissa, mutta Melbournessa.

Mika Häkkinen pääsi lähtemään Adelaidesta 2.12.1995.­

– Tämä onnettomuus on jäänyt historiaan karuna kokemuksena, joka herättää aina yhtä surullisia muistoja, Kyllönen huokaa.

– Mutta tietyllä tavalla myös positiivisia, että Mika selvisi siitä ja palasi niinkin nopeasti elävien kirjoihin. Ja otti myöhemmin komeasti kaksi maailmanmestaruutta, joista meille suomalaisille riitti rajattomasti riemua.

Häkkinen muisteli onnettomuuttaan IS:n haastattelussa kaksi vuotta sitten, 50-vuotispäivänsä kynnyksellä.

25 vuoden takainen rysäys jätti pysyvän vaurion muun muassa hänen kuuloonsa.

Häkkinen kertoi Adelaiden turman olleen yksi syistä, miksi hän lopetti F1-uransa jo 33-vuotiaana vuonna 2001. Onnettomuus on yhä tiuhaan mielessä.

– Ei varmaan ole päivääkään, kun en asiaa miettisi, Häkkinen sanoi syksyllä 2018.