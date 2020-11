Kimi Räikkösen tallipäälliköltä suorasanainen linjaus: Alfa Romeo ei hännystele Ferraria jatkossakaan

Frederic Vasseurin mukaan Alfa Romeota ei voi lukea Ferrarin satelliittitalliksi.

Kimi Räikkösen tallipäällikkö Frederic Vasseur on muistuttanut, ettei Alfa Romeo-Sauber ole yhtä riippuvainen yhteistyösopimuksistaan formula ykkösten jättien kanssa kuin kilpaileva Haas.

Vasseur totesi Auto Weekille, että pitää Haasia Ferrarin ”satelliittitallina” selkeästi enemmän kuin omaa työnantajaansa, vaikka kumpikin saa moottorit autoihinsa Maranellosta. Sarjan yhteistyötalleista Williams nojaa puolestaan Mercedeksen apuun.

– En lähde moittimaan Haasia, kukin taaplaa tyylillään formula ykkösissä, mutta meillä on oma tehdas, tuulitunneli ja taito tehdä osia itse. Tälle pohjalle, näille vahvuuksille, rakennamme tallin toimintaa myös jatkossa, Vasseur sanoi.

Alfa Romeon sopimus teknisestä avusta Ferrarilta on Vasseurin mukaan voimassa kauden loppuun, mutta neuvottelut jatkosta ovat käynnissä Italian suuntaan.

Muuten Alfa Romeo-Sauber aikoo jatkaa tulevan kalustonsa kehitystyötä omin voimin Sveitsin Hinwilissä.

– Riippumattomuudesta pidetään kiinni. Osien valmistaminen on tärkeää siksikin, koska säännöt muuttuvat ja budjetissa pysyminen on tärkeää, Vasseur jatkoi.

Kun GP-kautta on jäljellä neljä kisaa, Alfa Romeo on valmistajien MM-sarjassa kahdeksantena yhtä monella pisteellä. Haasilla on kolme pistettä, Williamsilla ei yhtään.

Kausi jatkuu ensi viikonloppuna Turkissa.