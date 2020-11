Fernando Alonso kertoi suosikkinsa F1-sarjassa – lausunto näyttää nyt kiusalliselta

Fernando Alonso kehui George Russellia.

Kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso, 39, palaa ensi kaudella F1-sarjaan Alpinen eli nykyisen Renault’n riveissä.

Vuonna 2001 ensimmäisen GP:nsä ajanut espanjalainen ei vielä saa nauttia ikänestorin asemasta. Hänen kanssaan samassa kisassa, Australiassa, debytoinut Kimi Räikkönen on pari vuotta vanhempi.

Viime vuodet sarjaa hallinnut Lewis Hamilton on hänkin 35-vuotias, mutta trendi on silti 2000-luvun edetessä ollut selvä: F1 on monen muun urheilulajin tapaan yhä nuorempien urheilijoiden temmellyskenttä.

– Formula ykkösissä on todella, todella lahjakkaita kuljettajia tällä hetkellä. He kaikki nousivat sinne erittäin mukavan valmistautumisen jälkeen. Kuskiakatemiat auttavat heitä rakentamaan suorituskykyään lahjakkuuden oheen hyvin nuoresta iästä lähtien, Alonso sanoi F1.comissa.

F1-sarjan verkkosivun perjantaina julkaisemassa haastattelussa Alonso nosti yhden nimen yli muiden.

– Jos katsotaan heitä kaikkia, niin George Russell on se, joka yllättää minut joka viikonloppu. Hän ajaa Williamsia tekemättä yhtään virhettä, ja olen todella yllättynyt hänen luonnollisesta nopeudestaan. Jos minun täytyy sanoa yksi tulevaisuuden nimi, on Russell minun valintani.

George Russell ei ole vielä saavuttanut yhtään MM-pistettä F1-sarjassa.­

Russell on kiistatta osoittanut nopeutensa, sillä hän ei ole vielä kertaakaan F1-urallaan hävinnyt tallikaverilleen aika-ajoissa. Robert Kubica ja Nicholas Latifi ovat olleet paperia hänen käsittelyssään.

Alonson nyt julkaistut mutta ennen viime viikonlopun Imolan F1-kisaa antamat kommentit virheettömyydestä ovat hieman kiusallisia.

Russell pyörähti kisasta nolosti ulos turva-auton takana ajettaessa ja missasi jälleen mahdollisuuden uransa ensimmäiseen pistesijaan.