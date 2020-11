Rajusti mokannut F1-kuski julkaisi tsemppikuvan – kilpakumppani saapui heti kettuilemaan

Alokasmaiseen mokaan sortunut George Russell yrittää jo katsoa tulevaan, mutta Lando Norris ei päästä häntä helpolla.

Williamsin F1-kuljettaja George Russell julkaisi Instagramissa-kuvan, jonka avulla hän halusi kääntää katseensa tulevaan huonosti päättyneen Emilia-Romagnan GP:n jälkeen.

– Et voi muuttaa mennyttä, vain tulevaa. Hyvää viikonloppua kaikille, Russell kirjoitti.

Otoksessa hänellä on yllään tyylikäs takki ja pyöreät aurinkolasit. Syysauringossa 22-vuotiaan brittiherrasmiehen suupieltä koristaa vieno hymy. Vaikuttaa, että tässä on kuski, joka on päässyt yli siitä, että pyörähti Imolassa turva-auton takana ja keskeytti.

Heti kuvan julkaisemisen jälkeen McLarenin brittiläinen F1-tähti Lando Norris, 20, saapui kommentoimaan Russellin viestiä, jota ilkeämpi voisi kuvata sanoilla lattea tai teepussiaformisi tai sisustustyynyviisaus.

– En tiennytkään tuota! Viisaita sanoja George. Kiitos, Norris kirjoitti ironiseksi tulkittavaan sävyyn.

McLaren-kuskin piikittely sai kaksikon Instagram-seuraajat repeämään.

– Älä Lando hassuttele, kun tämän julkaisun pitäisi tuoda motivaatiota, yksi seuraaja kommentoi.

Mutta Russell oli herrasmies loppuun asti.

– Ole hyvä Lando Norris. Ilo auttaa, Russell vastasi.

Russell ja Norris ovat tunteneet toisensa jo kartingvuosista asti ja puhuneet toisistaan arvostavaan sävyyn haastatteluissa.

Kerta ei ollut ensimmäinen, kun Russellille ilkuttiin sosiaalisessa mediassa. Niin kävi myös esimerkiksi Mugellossa, jossa hän julkaisi kuvan itsestään ilman paitaa mutta maski kasvoillaan. Saatetekstinä luki: – Käytä aina maskia.

– Käytä aina paitaa, vastasi Red Bullin Alex Albon, toinen Russellin kartingaikojen tuttu.