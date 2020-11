Miksi Sebastian Vettel ei pärjää? F1-mestari esitti selvän näkemyksen

Jacques Villeneuve otti kantaa Sebastian Vettelin otteisiin.

Sebastian Vettelin jäähyväiskausi Ferrarilla on ollut karmea.

Nelinkertainen maailmanmestari hävisi jo viime vuonna MM-pisteissä tallitoverilleen Charles Leclercille. Tänä vuonna kyyti on sitten ollut todella kylmää: tilanne on 85–18 Leclercille.

Vuoden 1997 maailmanmestarilla Jacques Villeneuvella on oma näkemyksensä siitä, miksi Vettel on ollut niin pahoissa vaikeuksissa.

– Ferrari tietää, että Leclercissä on tulevaisuus. Veikkaukseni on, että Charlesin kommentteja on kuunneltu enemmän auton kehityksessä.

– Hän ajaa hyvin eri tavalla kuin Vettel. Sebastianista näkee, että hän ei pysty viemään autoa sen äärirajoille, Villeneuve sanoi saksalaisen Speedweekin mukaan.

Viime vuonna Leclerc ja Vettel olivat paljon lähempänä toisiaan, ja monacolainen voitti pisteissä 264-240.

Vettel siirtyi Ferrarille 2015 ja voitti Kimi Räikkösen pisteissä joka kausi 2015–18. Red Bullilta Vettel lähti hävittyään 2014 uudelle tallikaverilleen Daniel Ricciardolle. Sitä ennen Vettel oli joka vuosi lyönyt Mark Webberin.

Vettel ajaa ensi kaudella Aston Martinilla (nykyinen Racing Point). Hänen paikkansa Ferrarilla ottaa Carlos Sainz.