Surkean kauden ajanut F1-kuski uhoaa – ”Voisin voittaa, jos minulla olisi Mercedes”

Ranskalaiskuski Romain Grosjeanin F1-kausi Haasilla on sujunut synkästi. Kokenut kuski on kerännyt MM-sarjassa vaivaiset kaksi pistettä ja on neljänneksi viimeisenä sarjassa.

Paremmin ei ole sujunut tallitoverillakaan: tanskalaiskuljettaja Kevin Magnussen on yhdellä MM-pisteellään sijan Grosjeania perässä sarjan tyvipäässä.

Haas vaihtaakin ensi kaudeksi molemmat kuljettajansa.

Ei ole vielä varmaa, löytyykö kaksikolle uusia työnantajia. Ensi kauden tallipaikat alkavat olla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta varattuja.

Haas saa ensi kaudeksi kaksi uutta kuskia. Romain Grosjean (kuvassa) ja Kevin Magnusson eivät jatka tallissa.­

Romain Grosjean kommentoi tilannettaan saksalaiselle motorsport-total.com-sivustolle. Kaudella 2009 ensimmäiset F1-osakilpailunsa ajanut 34-vuotias ranskalainen myöntää, että F1-ura saattaa olla tulossa päätökseensä.

– Tiedän, että on hyvät mahdollisuudet siihen, etten ole Formula ykkösissä ensi vuonna, Grosjean totesi.

Grosjean on F1-urallaan ajanut Haasin lisäksi Renault’lla ja Lotuksella. Voittoa hän ei ole onnistunut ajamaan, mutta palkintosijoja on kasassa kymmenen.

Ranskalainen ei haastattelussa epäillyt omia ajotaitojaan.

– Voisin voittaa kisoja, jos minulla olisi Mercedes. Tiedän sen. Mutta minulla ei ole Mercedestä.

Grosjean kertoi, että jos F1-ura päättyy, hän haluaa yhä ajaa kilpaa ja taistella voitosta.

– Toivottavasti voin mennä jonnekin, jossa minulla on mahdollisuus voittaa ja taistella. En varmaankaan kaipaisi sitä, että minun on taisteltava sen edestä, etten ole viimeisenä lähtöruudukossa, ranskalainen vastasi, kun häneltä kysyttiin mitä hän kaipaisi formuloista.

Haasin tyhjäksi jäävien paikkojen lisäksi F1:ssä on auki kuskipaikat AlphaTaurille, Aston Martinille, Red Bullille ja Mercedekselle, joskin viimeiseksi mainittu on Lewis Hamiltonin paikka jos ja kun maailmanmestari uuden sopimuksensa allekirjoittaa. Red Bullin Alex Albon ei myöskään ole vielä solminut jatkosopimusta.