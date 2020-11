Entinen F1-tallipomo muisteli Kimi Räikkösen kanssa työskentelyä – ”Hän on nero”

Lotuksen entinen tallipomo muisteli yhteisiä vuosiaan Kimi Räikkösen kanssa.

Kimi Räikkönen yllätti syksyllä 2011, kun silloinen Lotus Renault GP ilmoitti rallipoluilta palanneen suomalaistähden palkkauksesta.

Räikkönen ajoi nimekseen Lotus F1 Team vaihtaneessa tallissa kaudet 2012–13 ja yllätti jälleen. Tallilta ei odotettu suuria mainetekoja, mutta Räikkönen oli ensimmäisenä kautenaan MM-sarjan kolmonen.

Toisella kaudella hän oli niin ikään kolmantena, mutta jätti talousvaikeuksissa rypeneen tallin selkäleikkauksen takia kaksi kisaa ennen kauden loppua. Loppusijoitus oli viides.

Lotuksen tallipomona toimi ranskalainen Eric Boullier, joka on nyt muistellut yhteistä aikaa F1-sarjan Beyond the Grid -podcastissa.

Boullier on aiemminkin puhunut lämpimästi Räikkösestä, ja niin myös nyt, joka kantilta:

– Kimin racecraft (vapaasti suomennettuna kyvyt kisakuskina) on jotain uskomatonta. Hänellä on lahja hallita kaikkea kisan aikana.

– Nautin paljon työnteosta Kimin kanssa. Hän on nero, erityinen kuski ja maailmanmestari. Kaikki kuskit ovat erilaisia tyyppejä ja heitä pitää hallita sen mukaan. Heidän omia sääntöjään pitää kunnioittaa, jotta heiltä saa kunnioituksen, Boullier sanoi.

Juontaja Tom Clarksonia naurattivat ”omat säännöt”, ja hän muistutti mm. Räikkösen kirjassaan kertomasta kahden viikon ryyppyputkesta kesken kauden 2012, minkä jälkeen suomalainen ajoi Espanjassa kolmanneksi.

Boullier naurahti muistavansa tarinan todella hyvin.

– Pitää ymmärtää, mitä kuljettaja on tehnyt ja mitä saavuttanut. Olen työskennellyt kolmen maailmanmestarin (Fernando Alonso, Jenson Button ja Räikkönen) kanssa. Heidän persoonansa pitää ymmärtää, hyvät ja huonot puolet. Kyse on siitä, miten sen saa hallittua ja annettua tilaa kuskille. Täytyy niin sanotusti hyväksyä, mihin aita asetetaan.