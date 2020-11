McLaren kertoi hyviä uutisia uudesta moottoristaan – yksi asia voi estää tallin paluun huipulle

McLaren ja Mercedes liittoutuvat jälleen ensi kaudesta eteenpäin.

Yksi formula 1 -historian menestyksekkäimmistä yhteistöistä palaa henkiin ensi kaudella. Mercedes palaa McLarenin voimanlähteiden toimittajaksi kaudesta 2021 lähtien. Viimeksi osapuolet olivat yhdessä 2014.

McLaren lähti epäonniselle tielle Hondan kanssa ja vaihtoi kaudeksi 2018 Renault’n riveihin. Tulokset ovat parantuneet Hondan-vuosien katastrofista, mutta McLaren ei ole vieläkään palannut huipulle.

Mercedeksen voimanlähde on ollut turbohybridiaikakauden ylivoimaisesti paras, siitä osoituksena tallin seitsemän peräkkäistä valmistajien maailmanmestaruutta. Myös kaikki kuljettajamestaruudet ovat menneet tallille, ja niin menee tänäkin vuonna: Lewis Hamilton näyttää jo liki varmalta maailmanmestarilta, ja ainoa teoreettinen haastaja on tallikaveri Valtteri Bottas.

McLarenin tekninen johtaja James Key kertoi Racefans-sivustolle, että valmistautuminen moottorivaihtoon on sujunut hyvin. Suunnitelmat voimanlähteen integroinnista ovat pitkällä ja tiedonvaihto saksalaisen autojätin kanssa on sujunut saumattomasti. Hyvä uutinen tallin kannalta on, että Mercedeksen moottori on kooltaan pienempi kuin Renault’n, joten se mahtuu vaivatta ja ilman suuria muutoksia auton runkoon kiinni.

Koronapandemia iski kuitenkin huonoon aikaan McLarenin moottorivaihdon kannalta. Aivan ilman muutoksia ei voimanlähdettä voi vaihtaa, mutta pandemian vuoksi tallit sopivat keskenään, että kaudeksi 2021 suunnitellut suuret muutokset siirtyvät vuodella, ja ensi kaudella jatketaan pitkälti nykyisiltä pohjilta. Autoja saa kehittää erittäin rajallisesti ensi kaudeksi säästösyistä.

Tämä tarkoittaa sitä, että McLaren joutuu käyttämään kaikki auton kehittämiseen varatut ns. tokenit eli kehityspisteet siihen, että se soveltaa autonsa uutta voimanlähdettä varten. McLaren on ainoa talli, joka vaihtaa voimanlähdettä ensi kaudeksi, joten kaikki sen kilpailijat taasen voivat käyttää tokeninsa suoraan auton kehittämiseen.

– Tässä pitää tehdä kompromisseja. Sen lisäksi, että meillä ei ole auton koriin liittyviä tokeneja muuhun, meidän pitää yrittää asentaa moottori mahdollisimman pienillä muutoksilla autoon muutenkin. Se on vaikeaa, Key kertoi.

Koska Mercedeksen moottori on Renault’n vastaavaa pienempi, normaalitilanteessa se mahdollistaisi auton paketoinnin pienentämisen. Se voisi tuoda mukanaan nopeusetuja. Nyt sitä ei ole mahdollista tehdä. Uusia aerodynaamisia etuja ei saada kokonaan irti.

– Olemme käyneet (kansainvälisen autoliitto) FIA:n kanssa tarkat keskustelut siitä, miten realistisena voimme pitää muutokset ja pysyä sovituissa rajoissa. Normaalitilanteessa asentaisimme moottorin ja käyttäisimme tiukemman paketoinnin edut hyödyksemme.

Key kiittelee myös, että yhteistyö Mercedeksen kanssa on alkanut uudelleen hedelmällisesti. Hän odottaa, että rajoitteista huolimatta ensi kauden auto on jonkin verran nykyistä ripeämpi. Tarkkaa arviota hän ei halua vielä tehdä.