Tuleeko kenkää? Jos Verstappenilla selvä mielipide Max Verstappenin uudesta tallikaverista

Jos Verstappen on poikansa linjoilla ja haluaisi Nico Hülkenbergin Red Bullille.

Red Bull Racingille kesken viime kauden nostetun Alexander Albonin kausi on ollut suuri pettymys.

Albon on kerännyt 64 MM-pistettä ja sijoittunut kerran kolmen parhaan joukkoon. Tallin ykköstykillä Max Verstappenilla on 162 pistettä ja yhdeksän palkintosijaa, joista yksi voitto. Hän on ollut palkintopallilla joka kerta maaliin päästessään.

Moni uskoo, että thaimaalais-brittiläisen Albonin päivät Red Bullilla ovat luetut. Tallipomo Christian Horner antoi jo painetta Albonin suuntaan ennen Portugalin ja Emiliana-Romagnan GP:itä sanomalla, että Albonilla on näiden kisojen aikana todistettava olevansa paikan arvoinen.

Tulos: Albon oli Portimaossa 12:s ja Imolassa 15:s.

Verstappen, 23, on hämmentänyt soppaa sanomalla, että hänelle mieluisa tallitoveri olisi Nico Hülkenberg, jonka kanssa hollantilainen on pitkään tullut hyvin toimeen.

Kokenut Hülkenberg, 33, ei tänä vuonna ole ajanut kuin kaksi kisaa Racing Pointilla, kun ensin Sergio Perez ja sitten Lance Stroll oli sivussa koronavirustartunnan takia.

Myös Max Verstappenin isä, entinen F1-kuski Jos Verstappen sanoo olevansa Hülkenbergin kannalla.

Albonin ja Hülkenbergin lisäksi kolmas realistinen vaihtoehto Red Bullin ensi kaudeksi on Sergio Perez, joka joutuu Racing Pointilla eli ensivuotisella Aston Martinilla tekemään tilaa Sebastian Vettelille.

– Suosin samaa vaihtoehtoa kuin Max, Jos Verstappen sanoi hollantilaiskanava Ziggo Sportilla.

– Max tarvitsee vahvan tiimikaverin. Viime kisakin olisi mennyt alusta asti eri tavalla, jos hänen tallikaverinsa olisi ollut Hamiltonin perässä. Hän olisi voinut tulla ensimmäisenä varikolle, minkä jälkeen pakka olisi sekoittunut eri tavalla, Verstappen huomautti GrandPrix.comin mukaan.

Nico Hülkenberg ja Max Verstappen kuvattuna viime vuonna Suzukassa.­

Jos Red Bullilla olisi toinenkin kuski kärkipäässä, se pystyisi aivan eri tavalla taistelemaan Mercedestä vastaan taktisessa pelissä ja pakottamaan hopeanuolet tekemään ratkaisuja varikkopysähdysten ajoituksesta.

– Hyvän tallikaverin avulla saa myös parempaa dataa harjoituksista. Jos on kaksi kuskia, jotka voivat mennä omiin suuntiinsa, sitä kautta saa enemmän tietoa, Verstappen sanoi ja vihjasi, että Albon joutuu pitkälti peesaamaan Max Verstappenin ratkaisuja.