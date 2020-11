Alokasmaiseen mokaan sortunut F1-kuski avautui somessa – kolarikeisari ja Lewis Hamilton lohduttivat

Williamsin George Russell ei vieläkään onnistunut avaamaan F1-uransa pistetiliä.

”Herra lauantai” ei ole helppo titteli F1:ssä.

Williamsin George Russell on yksi lajin suurista lahjakkuuksista, mutta hänen lempinimensä ei ole pelkkä kehu.

Lempinimi viittaa 22-vuotiaan lahjakkuuteen aika-ajoissa.

Russell on lyönyt tallikaverinsa hurjat 34 kertaa peräjälkeen lauantaisin – joka ikinen kerta lyhyen F1-uransa aikana.

Kisapäivät ovat sitten asia erikseen. Russell ei ole ottanut yhtäkään pistettä vajaan kahden kautensa aikana lajin parissa. ”Herra sunnuntai” olisi hänelle paljon mairittelevampi liikanimi.

Vaatimattomalla Williamsin autolla on tekemistä asian kanssa, mutta Russell on sortunut myös virheisiin, kun pisteitä olisi ollut tarjolla. Viimeisin niistä nähtiin viime sunnuntaina Imolassa.

Max Verstappen joutui keskeyttämään takarenkaan räjähtämisen jälkeen, ja turva-auto auto tuli radalle. Russell nousi sijalle 10 eli kiinni yhteen pisteeseen.

[video]

[/video]

Kisaa oli jäljellä 12 kierrosta, kun yhtäkkiä Russell pamautti seinään Acqua Minerale -mutkassa.

Russellin tiimiradioviestissä juuri ennen kolaria kuuluu, miten hän saa kisainsinööriltään ohjeita ja tietoja tilanteesta. Pian kuuluu renkaiden kirkumista ja pamaus.

Russellin kisa päättyi. Nuori kuljettaja oli lohduttomana.

– En tiedä mitä sanoa, Russell kakisteli radiossa.

– Annoin kaikkeni pitääkseni renkaat lämpimänä. Olen niin pahoillani, kaverit. Niin pahoillani.

Virhe on harvinainen – ja kilpa-ajajalle erittäin nolo. Kolaroiminen hitaassa vauhdissa turva-auton takana ei mairittele. Mercedeksen suurlupaus Russell jäi taas ilman pisteitä. Hänen kilpensä tahriintui entisestään.

Tilanne otti koville. Kun Russell nousi autostaan, hän lyyhistyi istumaan radan vierustalla olevaa aitaa vasten.

Kypärä peitti miehen kasvot, mutta muuten tilanne muistutti erehdyttävästi Mika Häkkistä Monzassa 1999. Tuolloin Häkkisen yllättävä ulosajo johtopaikalta oli vesittää hänen mestaruusunelmansa.

Häkkinen tosin loikkasi ratavallin yli puiston puolelle ja päästi siellä tunteikkaat kyyneleet.

Russell kirjoitti onnettomuudestaan Instagramissa, jossa kilpatoverit tarjosivat hänelle lohtua.

– En tule koskaan unohtamaan tätä päivää, tätä virhettä. Opin siitä ja tulen vahvemmaksi. Olen niin pahoillani koko tiimille. Ei selityksiä, Russell kirjoitti F1-sarjan Twitteriin tekemän kuvakaappauksen mukaan.

Romain Grosjean ja Lewis Hamilton tarjosivat nuorelle miehelle tukea – kolarikeisari Grosjean selvästikin kokemuksen syvällä rintaäänellä.

– Kuule, tiedän miltä tuo tuntuu. Tuon unohtaminen vie aikansa, mutta teet upeaa työtä. Anna palaa, Grosjean kannusti.

– George, annoit kaikkesi. On ok tehdä virheitä ja ok tuntea kipua. Olen mokannut enemmän kuin muistankaan. Olet kova tyyppi. Pidä pää pystyssä ja jatka hommia, jatka seuraavaa kisaa kohti, Hamilton tsemppasi.