Mika Salo myönsi virhearvionsa Kimi Räikkösen suhteen: ”Olin ihan varma”

Kimi Räikkösen F1-uran jatkuminen yllätti Mika Salon.

Kimi Räikkösen lähes 20-vuotisen F1-uran jatko varmistui viime viikolla ennen Imolan GP:tä. Suomalainen nähdään myös ensi kaudella Alfa Romeon ratissa Italian Antonio Giovinazzin rinnalla.

Räikkösen uran jatkosta huhuttiin suuntaan ja toiseen jo kesästä lähtien. Entiselle F1-kuskille Mika Salolle Räikkösen lopullinen päätös tuli yllätyksenä. Vielä elokuussa Salo arvioi nimittäin Räikkösen uran päättyvän tähän kauteen.

– Olin aika yllättynyt kieltämättä. Olin ihan varma, että nyt loppuu. Mutta eipä näytä loppuvan, saa nähdä montako vuotta se vielä jaksaa, Salo naurahtaa nyt Ilta-Sanomille.

Surkean alkukauden jälkeen Alfa Romeon vauhti on parantunut ainakin hiukkasen, ja viikonloppuna Imolassa molemmat autot nousivat pisteille samassa kisassa ensimmäistä kertaa tällä kaudella.

Salo uskoo, että ensi vuonna saatetaan nähdä entistä kilpailukykyisempi Alfa Romeo – ja sitä myötä myös Räikkönen.

– Kun Ferrarille tulee vähän korjauksia siihen moottoripuoleen, niin Alfa Romeon autohan näyttää toimivan ihan hyvin, paremmin kuin Ferrarin. Voi olla ihan hyväkin kausi tulossa ensi vuonna, Salo arvioi.

Imolassa fanit äänestivät 18:sta lähtöruudusta yhdeksänneksi kirineen Räikkösen kilpailun parhaaksi kuljettajaksi. Suomalaisen esitys oli myös Salon mieleen.

– Tosi hyvin Kimi ajoi, hän voi lopettaa vasta sitten kun siltä tuntuu.

Räikkönen on hurjan suosittu sekä Suomessa että muualla formuloita seuraavan yleisön keskuudessa, joten 41-vuotiaan jatko maittaa varmasti myös lajin markkinoinnista vastaaville tahoille.

– Hyvä, että jaksaa, silloin Suomessa pysyy mielenkiinto lajiin, koska Kimi on aina Kimi. Hänellä on iso markkina-arvo formula ykkösille. Ja nyt kun (Fernando) Alonsokin tulee takaisin, on hyvä että siellä on noita vanhempia isoja nimiä mukana, niin kaikki eivät ole ihan junnukuskeja, Salo toteaa.

Kimi Räikkönen äänestettiin Imolan kisan parhaaksi kuljettajaksi.­

Räikkösen hyvä fyysinen kunto tarkoittaa Salon mukaan sitä, että on vaikea arvioida, kuinka kauan vuoden 2007 maailmanmestari vielä jatkaa F1-taivaltaan. Kaikki on lopulta kiinni Jäämiehen omasta motivaatiosta.

– Kimin motivaatio on se, ettei tarvitse enää muuta kuin ajaa. Alfa Romeo on antanut hänelle täyden vapautuksen kaikesta PR-toiminnasta, jota Kimi vihasi yli kaiken, niin ei tarvitse kuin ajaa. Se on se, mistä me kaikki nautittiin.