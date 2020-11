Jean Todt kertoi tapaamisistaan Michael Schumacherin kanssa – yksi kysymys F1-legendan pojasta sai vaikenemaan

Jean Todt vaikeni kysellessä siitä, pystyykö Michael Schumacher seuraamaan poikansa Mickin kilpailuja.

Seitsenkertaisen F1:n maailmanmestarin Michael Schumacherin hyvinvointi on usein lajiväen huulilla. Schumacherin nykytila on kuitenkin tarkoin varjeltu salaisuus, josta lähipiiri paljastaa vain hyvin vähän, jos sitäkään.

Yksi harvoista, jonka tiedetään tapaavan Schumacheria säännöllisesti on hänen entinen tallipäällikkönsä Jean Todt. Ferrarin supermenestyksen jälkeen Kansainvälisen autoliiton FIA:n puheenjohtajaksi noussut Todt kertoi hollantilaiselle De Telegraafille Schumacherin kuulumisia – tutun säästeliäästi, tietenkin.

– Perheensä ja lääkärien kanssa hänen taistelunsa jatkuu yhä, Todt kertoi lehdelle.

– Näen Michaelia säännöllisesti. Katsomme televisiota yhdessä.

Schumacherin lähipiiri haluaa, kuten todettua, pitää tiedot F1-sankarin tilasta tiukasti varjeltuna. Joten kun Telegraafin toimittaja alkoi kysellä siitä, pystyykö Schumacher katsomaan poikansa Mickin kilpailuja, veti Todt liinat kiinni.

Mick Schumacher oli Alfa Romeon mukana Nürburgringillä lokakuussa, mutta huono keli perui harjoitukset, joissa hänen oli määrä ajaa.­

– En aio puhua tästä asiasta. En halua mennä yksityiskohtiin, koska kyseessä on perheen yksityisasia.

Mick Schumacher on vahvasti tyrkyllä F1-kisakuskiksi ensi kaudella. Ferrarin kuljettajalahjakkuuksiin kuuluva saksalainen menee hyvin todennäköisesti molemmat kuskit vaihtavan Haasin riveihin.

Amerikkalaistiimi on Ferrarin asiakastalli. Alun perin Schumacheria povattiin Alfa Romeolle, mutta Alfa tiedotti viikonloppuna jatkavansa Antonio Giovinazzin ja Kimi Räikkösen sopimuksia.

– Hän on nuori ja lupaava kuljettaja. Hänellä on iso nimi, mutta iso nimi ei aja autoa. Kun hän tulee F1-sarjaan, hän ei tule ajamaan heti voittaja-autolla. Mick tulee tarvitsemaan aikaa. On mahdotonta sanoa, onko hän yhtä lahjakas kuin isänsä, Max Verstappen tai Lewis Hamilton.