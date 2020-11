Mika Salo huutokauppaa F1-esineitään – selittää syitä tyhjennysmyyntiin

Mika Salo huutokauppaa autourheiluvälineistöä uransa varrelta.

Mika Salo ajoi F1-urallaan yhteensä 111 kilpailua vuosien 1994 ja 2002 välillä. Tuona aikana Salo kerkesi sonnustautua monenmoiseen ajoasuun ja kypärään. Nyt iso osa näistä vermeistä on huudettavana huutokauppa Helanderin nettisivuilla.

– Tyhjensin vähän varastoja, siellä oli paljon tuplia ja kaikkea muuta. Olen joka puolelta säästänyt aina jotain, ja nuo oli semmoisia ylimääräisiä ja tuplatavaroita, joita minulla oli kahdet kappaleet, Ilta-Sanomien tavoittama Salo, 53, selittää myyntiin laitettua autourheilumemorabiliaa.

– Niistä osa on ollut mun Suomen talossa, ja osa on ollut jossain ravintoloissa. Niitä on ollut kavereilla lainassa ja muualla, ja kun osa on palautunut tuossa minulle, nyt vain loppui tila.

Myynnissä on eri sarjoissa voitettujen palkintopokaalien lisäksi lukuisia formula ykkösissä ja muissa autourheilun huippusarjoissa käytettyjä kypäriä ja ajopukuja, sekä muuta välineistöä.

Rahallisesti arvokkain yksittäinen kohde on Salon mukaan suomalaisen viimeisessä F1-kilpailussaan vuonna 2002 käyttämä F1-auton ratti.

Jutun kirjoitushetkellä ratista oli tarjottu 460 euroa. Salon tällainen tarjous saa naurahtamaan.

– Joo, ei mene kyllä sillä. Se on yksi formula-auton kalleimmista yksittäisistä osista.

Kaksi kertaa F1:ssä palkintopallille noussut ex-kuski arvioi ratin oikeaksi arvoksi kymmeniä tuhansia euroja. Erityistä merkitystä kohteelle tuo se, että se tarttui mukaan uran viimeisestä kilpailusta. Toyotalla ajanut Salo ajoi Suzukassa ruutulipulle kahdeksantena.

– Totta kai siitä on muistikuvat, se ratti jäi mun käteeni siitä kisa-autosta silloin. Se on ihan aito, käytetty ratti siitä kisasta, Salo kertoo.

Mika Salo ajoi viimeisen F1-kilpailunsa Suzukassa lokakuussa 2002.­

Vaikka paljon tavaraa siirtyy nyt uusille omistajille, eivät Salon muistovarastot ole tyhjenemässä vieläkään – päinvastoin.

– Niitä on edelleen liikaa, tarvitsisi jonkun ison hallin jos ne kaikki haluaisi säästää jossain.

Tärkeimmät tavarat Salo kuitenkin aikoo pitää visusti itsellään. Erityisiä tunnontuskia huutokauppa ei pitkän linjan autourheilumiehelle aiheuta, mutta muistot tavaroiden läpikäynti sai kuitenkin virtaamaan.

– Semmoiset asiat olen pitänyt itselläni, mutta on siinä aika paljon muistoja, kun niitä kävin läpi. Koko F1:ssä vietetyltä ajalta löytyy sieltä jotain. En minä niihin silti kiinny mitenkään, ne ovat muistoja, ja mulla on jokaisesta toinenkin muisto.

Mika Salo ajoi värikkään F1-uransa aikana Lotuksen, Tyrrellin, Arrowsin, BARin, Ferrarin, Sauberin ja Toyotan talleissa. Parhaaksi sijoitukseksi tuli toinen sija Ferrarilla Hockenheimissa vuodelta 1999. Hän olisi voittanut kisan, mutta päästi tallitoverinsa Eddie Irvinen edelleen Ferrarin johdon määräyksestä.