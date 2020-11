F1-tuomio: Kimi ”vanha vaari” Räikkösen suoritus Imolassa sulatti paatuneet sydämet: ”Upea ajo!”

Alex Albon, Lances Stroll ja George Russell tunaroivat. Kimi Räikkönen ja Mercedes eivät.

Ilta-Sanomien toimittajaraati purkaa osiin sunnuntaina ajetun F1-osakilpailun, Emilia-Romagnan GP:n. Imolan klassikkoradalla ajetun kisan salaisuuksia ovat ruotimassa Tommi Koivunen, Joonas Kuisma ja Janne Oivio.

Tommi Koivunen

Tähti: Kyllä tämä on pakko antaa 41-vuotiaalle Kimi Räikköselle, joka juhlisti jatkosopimustaan erinomaisella suorituksella. Vahvaa tekemistä, pitkä stintti toi lopussa palkinnon, vaikka hieman myöhäisempi varikkopysähdys olisi voinut palkita vielä hieman enemmän. Hieno juttu, että mestari jatkaa lajissa myös ensi kaudella.

Puheenaihe: Ratarajat. Kaikille F1-radoille tarvittaisiin sellaiset kanttarit tai soraesteet, ettei mitään ylimääräistä valvontaa tarvitse tehdä sen suhteen, kuinka monta pyörää kussakin mutkassa on missäkin. Muuten Imola oli kiva nähdä kalenterissa pitkästä aikaa, vaikka ohittaminen oli yhtä vaikeaa kuin aina ennenkin. Klassikkorata.

Moka: Alexander Albon. Eiköhän se viimeistään nyt ole siinä. Ilman Red Bullin thaimaalaisomistusta kuski olisi mennyt vaihtoon jo ajat sitten. Albon, Daniil Kvjat ja Pierre Gasly ovat jo (liian aikaisin) kokeilleet, ja kun Red Bull ei aio antaa uutta mahdollisuutta huippukautta ajavalle Gaslylle, on kokeneempien kuskien vuoro.

Päänahka: Sebastian Vettelin nöyryytyksissä ei ole mitään uutta, mutta on se aika uskomatonta, miten Charles Leclerc on jyrännyt saksalaisen pistein 85–18. Nyt Ferrari mokasi Vettelin varikkostopinkin, mutta kuskien välisessä suorituskyvyssä on valtava ero. Vettelin kannalta kausi ei voi päättyä hetkeäkään liian aikaisin.

Yllätys: Daniel Ricciardo otti jo toisen palkintosijan kolmesta kisasta. Renault’n vauhti ei kauden alussa näyttänyt ollenkaan siltä, että tämä olisi mahdollista. Tekeekö Ricciardo virheen siirtyessään ensi vuodeksi McLarenille, jonka taso on vastaavasti heikentynyt?

Joonas Kuisma

Tähti: Mercedes. Talli varmisti jo nyt seitsemännen peräkkäisen valmistajien maailmanmestaruutensa – neljä kisaa ennen kauden päätöstä. Putki on ennätyksellinen. Ferrari nappasi kuusi mestaruutta vuosina 1999–2004. Korona-aika ei Mersun dominointia ole hetkauttanut. Päinvastoin.

Mersu-miesten on helppoa hymyillä.­

Puheenaihe: Lewis Hamiltonin tuuri. Kisaa johtanut Hamilton sai kisan puolivälissä armonlahjan, kun virtuaalinen turva-auto tuomittiin radalle noin 15 sekunniksi. Hamilton ehti käydä ilmaiseksi varikolla. Kukaan muu ei. C Moren selostamon, joka katsoo kisoja sinivalkolasein, ratkaisu masensi liikuttavasti. – Yllätys, selostaja Niki Juusela heitti sarkastisesti.

Moka: Lance Strollin varikkopysähdys. Racing Pointin omistajan poika tuli varikolle liian kovaa ja jyräsi yhden mekaanikoista, joka lensi kuperkeikalla taaksepäin. Stroll saa ansaittua kritiikkiä. Racing Point ei jatka jälleen hyvän kisan ajaneen Sergio Perezin (6:s) sopimusta, mutta Stroll pysyy.

Päänahka: AlphaTaurin Daniil Kvjat yllätti Charles Leclercin housut kintuissa kisan loppuvaiheessa ohittamalla ulkokautta. Venäläisen loppusijoitus oli komeasti neljäs ja suoritus kauden paras. Se kultasi pilvenreunaa, jonka Pierre Gaslyn keskeyttäminen nelostilalta oli tallin ylle tuonut.

Yllätys: Alfa Romeot ajoivat tällä kaudella ensimmäistä kertaa yhtäaikaisesti MM-pisteille, kun Kimi Räikkönen oli yhdeksäs ja Antonio Giovinazzi 10:s. Mainio suoritus huomioon ottaen se, että he lähtivät sijoilta 18 ja 20.

Janne Oivio

Tähti: Vanha vaari Kimi Räikkönen saa ääneni. Taktisesti suomalainen veti vastarannankiiskenä pitkän ensimmäisen stintin, ja se kannatti. Räikkönen takoi kelpo kierrosaikoja vanhoilla renkailla, kun muut painelivat jo uusilla. Turva-auto tuli hieman liian myöhään, muuten jopa palkintokoroke olisi voinut kutsua. Upea ajo!

Puheenaihe: Äkkiä pois Imolasta, F1! Rata on kuskien unelma mutta katsojan painajainen. Kapea rata on kuin luotu jonoajeluun. Jollei Imolaan tehdä merkittäviä DRS-parannuksia, ollaan onnettomuuksien varassa, jotta jotain jännittävää tapahtuu. Hienointa taisi olla Alfa Romeon onnistuminen kotiyleisönsä edessä.

Moka: George Russell ei menetä ensi kauden tallipaikkaansa mutta menetti kasvonsa. Turva-auton aikana spinnaaminen on varattu maksukuskeille ja Andrea De Cesarikselle. Russellin ympärillä on kova hype, mutta tuloksenteko ei maistu. Häpeällinen moka. Tästä miehestä Bottaksen ei tarvitse huolehtia (vielä).

George Russellille kävi alokasmoka.­

Päänahka: Daniel Ricciardo pesi muun keskikastin fiksulla ajollaan. Sergio Perez oli nopeampi, ja renkaanvaihdon jälkeen Daniil Kvjat painoi kovaa päälle. Silti aussi kesti. Hän ajoi vakaasti ja varmasti. Päätös olla menemättä varikolle oli oikea. Yllätyin, kun Lando Norris tuli renkaanvaihtoon. Se maksoi pisteitä.

Yllätys: Alpha Taurin vauhdin ei pitäisi enää yllättää, mutta F1:n virallisen farmijoukkueen onnistumiset nostavat aina kulmakarvoja. Pierre Gasly oli koko viikonlopun kovassa vauhdissa, ennen kuin tekniikka petti. Kisan lopun turva-autopätkän jälkeen Kvjat ajoi kuin riivattu ja nousi neljänneksi.