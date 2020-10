Lewis Hamilton selitti häviötään Valtteri Bottakselle – täräytti karun ennustuksen F1-kisasta

Valtteri Bottas oli vajaan kymmenyksen nopeampi kuin Lewis Hamilton, joka lähtee sunnuntain Emiliana-Romagnan GP:hen kakkosruudusta.

Mercedeksen Lewis Hamilton jäi Imolassa lauantain aika-ajoissa toiseksi, kun tallitoveri Valtteri Bottas löi hänet 0,098 sekunnilla.

Hamilton, 35, antoi tunnustusta Bottakselle – mutta heti perään selitti heti oman suorituksensa huonoutta naurahtaen.

– Valtteri teki loistavaa työtä, ja minun kierrokseni oli todella surkea. Aina ei voi onnistua täydellisesti, Hamilton selitti entiselle F1-kuskille Johnny Herbertille, joka teki ratahaastattelut kansainväliseen tv-kuvayhteyteen.

Kuskit ovat ylistäneet Imolan rataa mahtavaksi ajaa. Moottoripyhättö on kuitenkin luonteeltaan sellainen, ettei siellä ole koskaan, ainakaan modernina aikana, tarjoiltu mitään spektaakkelia ohitusten muodossa.

Siksi Hamiltoninkin veikkaus kisasta oli karu.

– Mikä tällä radalla on ikävää on se, että se on upea ajaa, mutta olen aika varma, että huomisesta kisasta tulee tylsä.

– Tällä pitkällä lähtösuoralla voinee ohittaa, mutta se on aika kapea, ja toisen auton seuraaminenkin on hankalaa. Ykkösmutkasta eteenpäin mennään jonossa, missään ei ole ohituspaikkaa.

Ennen kauden 13. osakilpailua tilanne MM-sarjassa on Hamilton 256 pistettä, Bottas 179. Kolmosruudusta lähtevä Max Verstappen on myös pisteissä selvä kolmonen 162 täkyllään.

Neljäntenä olevalla Daniel Ricciardolla on 82 pistettä. Aussi lähtee kisaan viitosruudusta kauden säväyttäjän, AlphaTaurin Pierre Gaslyn perästä.