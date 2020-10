Paalulle ajanut Valtteri Bottas otti kantaa kuumaan keskusteluun: ”On aina ihmisiä, jotka haluavat vetää sinut alas”

Valtteri Bottas rutisti paalulle neljännen kerran tällä kaudella.

Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi paalupaikalle F1:n Emilia-Romagnan gp:ssä Imolan radalla. Tallitoveri Lewis Hamilton oli toinen hävittyään aika-ajoissa Bottakselle 0,097 sekuntia.

Paalupaikka on Bottakselle kauden neljäs ja uran 15:s. Aika-ajojen jälkeen Bottakselta udeltiin, tuntuuko olo aliarvostetulta Hamiltonin hallittua kauden kisoja varsin dominoivalla tasolla.

– En oikeastaan mieti lainkaan sitä, miten ihmiset minua arvottavat. Se on mielestäni väärä asia, johon keskittyä, meitä arvostellaan aina välillä. Se on normaalia, ja on aina ihmisiä, jotka haluavat vetää sinut alas, Bottas pohti.

– Yritän vain kääntää (kritiikin) positiiviseksi energiaksi, voimaksi. Enkä ole oikea ihminen vastaamaan siihen, olenko ali- vai yliarvostettu. Tuotakaan ei pidä miettiä, keskityn vain ajamiseeni ja paalupaikkojen ja voittojen tavoitteluun. Se on minun työni, siitä pidän.