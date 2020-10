Kimi Räikkösen kierros hylättiin – Jäämies purnasi F1-tuomariston päätöksestä

Kimi Räikkösen kierros hylättiin, ja suomalainen jäi lauantain aika-ajoissa sijalle 18.

Kun kilparataa ei kaikkialla ympäri radan ole reunustettu hiekalla tai soralla, FIA ja F1-sarjan kisatuomaristot ovat päättäneet eri radoilla luoda erilaisia sääntöjä tiettyihin mutkiin ja siihen, miten leveäksi varsinaiselta radalta saa ajaa.

Myös Emilia-Romagnon GP:ssä Imolassa on suoritettu valvontaa mutkissa 9 ja 15.

Kimi Räikkönen olisi nopeimmalla kierroksellaan selvinnyt aika-ajojen avausosiosta jatkoon, mutta Räikkösen viimeinen ja nopein kierros hylättiin ratarajarikkeen takia, minkä seurauksena suomalainen jäi 18. ruutuun.

Räikkönen purnasi kierroksensa hylkäämistä tiimiradiossa ja koki ajaneensa sääntöjenmukaisesti.

C Moren lähetyksessä näytettiin, kun Räikkönen vastasi Italian Sky Sportin kysymykseen siitä, ovatko ratarajat liian tiukkoja.

– Eivät oikeastaan. Sekin on ok, että niitä muutellaan, mutta kanttikivi on kanttikivi ja linja on linja. Me näemme heidän kanssaan eri tavalla, mikä on kanttari. Se on mitä on, Räikkönen sanoi viitaten siis tulkintaeroihin tuomariston kanssa sekä siihen, että viikonlopun alkuperäisiä ratarajasääntöjä muutettiin ennen aika-ajoja.

– Meiltä puuttuu vähän vauhtia, mutta yritämme taas huomenna.

Räikkönen on nykykuskeista ainoa, joka on kilpaillut F1-luokassa Imolassa. Hän on ollut radalla parhaimmillaan toinen vuonna 2003.