Lewis Hamiltonilla herkkä hetki Imolassa – muisteli idoliaan Ayrton Sennaa

Lewis Hamilton muisteli vuonna 1994 Imolassa traagisesti kuollutta idoliaan Ayrton Sennaa.

Mercedeksen Lewis Hamilton hurjasteli Imolan GP:n harjoitusten nopeimman kierrosajan lauantaina.

Lauantain harjoitukset olivat Hamiltonille ensi kosketuksia legendaariseen rataan, kuten ne olivat Kimi Räikköstä lukuun ottamatta myös kaikille muille F1-kuskeille.

Imolassa on kilpailtu F1-sarjassa viimeksi vuonna 2006.

– Tämä rata on hämmästyttävä, se on uskomattoman nopea. Epäilen, että rata tosin on hämmästyttävän hieno vain yhden kierroksen ajan, Hamilton kommentoi harjoitusten jälkeen Racefans-sivuston mukaan.

Hän veikkasi, ettei sunnuntain kilpailu välttämättä ole yhtä nautinnollinen elämys kuin lauantain harjoitukset tai aika-ajot.

– Rata on todella kapea, ohittaminen on erittäin vaikeaa, brittikuski povasi.

Kuljettajat ja sarjan fanit ovat ilakoineet formuloiden paluusta ikonisiin Pohjois-Italian maisemiin.

Monet kuitenkin muistavat radan myös yhdestä F1-historian karmeimmista tragedioista, sillä brasilialainen maailmanmestari Ayrton Senna kuoli Imolassa vuonna 1994.

Senna, 34, menetti Williamsinsa hallinnan Tamburello-mutkassa ja auto rysähti valtavalla nopeudella seinään. Hänet todettiin kuolleeksi muutamaa tuntia myöhemmin.

Ayrton Sennan muistomerkki Imolassa täyttyi lauantaina kukista ja muista muistoesineistä.­

Hamilton yltyi tunteikkaaksi tutustuttuaan perjantaina ensi kerran paikkaan, jossa hänen idolinsa menetti henkensä.

– Toki, vuoden 1994 tapaus on jotain sellaista, jonka muistamme ikuisesti. Kiersin radan ympäri, ja se oli todella spesiaali kierros; vain se, että kokee tämän historiallisen radan ja ohittaa sen paikan, joka muistuttaa Ayrtonin karmeasta onnettomuudesta, Hamilton totesi perjantaina.

Hamilton kertoi myös hetkestä, jolloin hän kuuli Sennan kuolleen. Vasta 9-vuotias britti oli kartingkisoissa isänsä kanssa, ja uutiset koskettivat syvältä.

– Joku kertoi isälleni, että Ayrton oli kuollut, ja muistan, että jouduin kävelemään pois isäni luota, koska hän ei antanut minun itkeä hänen edessään. Minun täytyi mennä muualle, eikä se ollut lainkaan helppo hetki, hän muisteli Sky Sportsin mukaan.

Imolan GP:n aika-ajot alkavat lauantaina kello 15.

