Räikkösen ja Giovinazzin jatkosopimukset tuovat ison edun Alfa Romeon F1-tallille – ”Tosi iso pointti”

Alfa Romeo ajattaa myös ensi kaudella samoja kuljettajia.

Alfa Romeon F1-talli vahvisti perjantaina odotetun uutisen: Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzin sopimuksia on jatkettu kauteen 2021.

Aiemmin, torstaina, vahvistettiin että tallia pyörittävän Sauber Motorsportin ja italialaisbrändi Alfa Romeon, joka kuuluu Ferrarin kanssa konserniin, sopimus kestää sekin ensi kauden loppuun.

GT-kuljettaja, F1-asiantuntija Toni Vilander huomauttaa, että vaikka tallin kauden alku oli synkkä ja viimevuotista huonompi, se on kauden edetessä parantanut selvästi.

– Vaikkei se ole hirveästi näkynyt, he ovat tehneet ihan hyvää työtä verrattuna muihin Ferrarin voimanlähteitä käyttäviin talleihin. Kimi on monessa kisassa ajanut kilpaa Sebastian Vettelin kanssa, vaikka Ferrarin pitäisi olla tosi paljon edellä, Vilander huomauttaa.

– He ovat parantaneet alkukaudesta selvästi. Kauden alussa näytti, että he voisivat valahtaa tuloslistan viimeiseksi. Nyt on vähän positiivisempi trendi. Laitteet on saatu kulkemaan kovempaa. Seuraava iso asia olisi Ferrarin uusi moottoripaketti: lisää tehoja ja voimaa.

Nämä miehet ajavat Alfalla myös ensi kaudella.­

F1-talleista jo puolet eli viisi on kertonut muutoksista kuskikokoonpanossaan, näiden lisäksi tuskin myöskään ainakaan AlphaTauri jatkaa samoilla ajajilla, sillä Daniil Kvjatin kausi on ollut hankala.

Kokeneen Räikkösen ja tallin niin ikään hyvin tuntevan Giovinazzin jatko auttavatkin Alfaa.

– Kokemuksen rooli on erittäin iso nykypäivänä. Jos talli ottaa kuskin, joka ei ole ajanut F1:ssä aikaisemmin, tulee rookie-virheitä, jolloin euroja kuluu, kun kalustolla mennään seinään. Uusi kuski on niin kehityskäyrän alussa, että siinä opetellaan vielä ratoja ja ajamisen kautta tulee isojakin parannuksia, Vilander sanoo ja huomauttaa, ettei tulokaskuskien antama palaute autosta ole kokeneempien veroista.

Ferrari määrittää Alfan kuskeista toisen, ja italialaisen jatko oli jatkuvuuden kannalta Alfalle turvallisempi ratkaisu kuin esimerkiksi huhutun Mick Schumacherin istuttaminen autoon.

– Nykyformuloissa on vaikea nostaa tulokaskuskeja, kun auton kehitysprosessi ja testaaminen ovat rajattuja. On tosi tärkeä pointti Alfan ensi kauden paketin kannalta, että he tietävät, miten auto suunnitellaan Kimille ja Giovinazzille: ohjaamon mitat, auton säädöt ja kaikki muu.

Oli iso luottamuksen osoitus Ferrarilta, että se jatkoi Giovinazzin ajattamista Alfa Romeolla. F1-ura olisi luultavasti ollut ohi ilman jatkosopimusta, sillä potentiaalisia paikkoja ei juuri muualla ole, ja markkinoilla on meritoituneempiakin kuljettajia.

Vilander lähetti heti perjantaina aamupäivällä onnitteluviestin Giovinazzille, jonka kanssa hän ajoi yhdessä Le Mans’n 24 tunnin kisassa 2018.

– Tämä oli tosi tärkeä taitekohta hänen projektinsa kannalta. Hienoa, että ura jatkuu ja painetta lähtee pois. Yhdessä vaiheessa huhut olivat vahvoja Schumacherista ja muusta nuoremmasta katraasta, minkä lisäksi Checo Perez vapautettiin sopimuksestaan (Racing Pointilla).

– Kyllä tämä painetta vapauttaa ja vaikka kuskit sanovat, etteivät he mieti näitä asioita, niin kyllä tuollainen aina on mielessä.