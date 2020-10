Miten Kimi Räikkösen, 41, F1-ura jatkuu vieläkin? Toni Vilander on nähnyt ystävänsä kasvun: ”Iso ero 25-vuotiaaseen Kimiin”

Kimi Räikkösen, 41, komea ura jatkuu ja jatkuu. Toni Vilander on nähnyt Räikkösen uraa läheltä jo pitkään.

Alfa Romeo Racing vahvisti perjantaina, että Kimi Räikkösen ja Antonio Giovinazzin tallikaveruus jatkuu myös ensi kaudella, joka on suomalais-italialaiselle kaksikolle kolmas tallin autoissa.

Näin Räikkösen, 41, ennätyksellinen F1-ura jatkuu jo 19. kauteen kuninkuusluokassa.

– Kimi on aika outolintu. Hän on vuosien ajan sanonut tykkäävänsä F1:ssä vain kisaamisesta. Kaikki muu on vastenmielistä, mutta niin äijä siellä on mukana ja teki jo ennätyksen GP-starttien määrässä, naurahtaa Toni Vilander.

Ferrarin GT-kuljettaja, C Moren F1-lähetyksistä tuttu asiantuntija Vilander on Räikkösen hyvä ystävä pitkältä ajalta.

– Poikkeuksellinen kaveri. Jatkosopimus osoittaa, että Kimi tykkää hirveästi tällä hetkellä kilvanajosta ja siitä roolista, joka hänellä on Alfa Romeolla. Hänellä on myös vapaa-aikaa. Alfa Romeon ja Sauberin ydinrunko on pystynyt aika hienosti tasapainottamaan sitä.

Alfa Romeon tiedotteen mukaan Räikkönen kommentoi tallinsa olevan hänelle enemmän kuin pelkkä tiimi. Perhettä.

Vilander näkeekin, että tallissa osataan käsitellä Jäämiestä.

– Kimi on sellainen, että jos hän saa määräyksiä ja suoria komentoja, ne menevät vähän väärin viestien käsittelykeskuksessa. Tallissa hoidetaan kaikki asiat hienosti, ja esimerkiksi promopäivinäkin tyylikkäästi käsitellään ja ohjaillaan asioita, jolloin se ei maistu niin paljoa työltä tai ärsytä niin hirveästi. He tietävät, miten Kimin kanssa tulee toimia.

Kimi Räikkönen Imolassa perjantaina.­

Harva olisi aikoinaan uskonut, että Räikkösen upea ura formula ykkösissä venyisi niin tajuttoman pitkäksi.

Tuskin hän itsekään – eivätkä myöskään ystävät kuten Vilander.

Mies on matkan varrella muuttunut.

– Iso ero on 25-vuotiaaseen Kimiin. Nuorempana monet asiat olivat hänelle hyvin ehdottomia, mutta enää näkemykset eivät ole niin ehdottomia. On vähän aikaa miettiä muidenkin mielipiteitä ja nähdä kokonaisuus selkeämmin, Vilander sanoo.

– Se on ilman muuta tullut perheen kautta. Itsensä tuntee aavistuksen pienemmäksi, kun on jälkeläisiä ja perhe-elämää ympärillä. Sitä kautta on tullut paljon lisää vastuullisuutta ja ajatusmaailman muutosta.

Vilander näkee, että F1-uran pituuteen onkin vaikuttanut oleellisesti se, ettei F1 ole ollut Räikköselle maailman tärkein asia.

– Jos on koko ajan 110 lasissa ja elää täysin lajille, se on niin perhanan kuluttavaa, että energiat ja intohimo lopahtavat jossain vaiheessa. Kimi on hienosti tasapainotellut sen kanssa uransa eri vaiheilla.

Esimerkkinä päinvastaisesta voi mainita esimerkiksi Nico Rosbergin, joka lopetti uransa maailmanmestaruuteen 2016. Hän oli kolme vuotta putkeen taistellut maailmanmestaruudesta ja antanut absoluuttisesti kaikkensa eikä omien sanojensa mukaan ollut enää valmis tekemään samoja uhrauksia.

Toni Vilander on ajanut pitkään kilpaa Ferrarilla.­

Räikkönen on voittanut urallaan 21 F1-osakilpailua, joista 18 vuosina 2001–09. Rallin ja Nascarin jälkeen 2012 ykkösiin palannut suomalainen on ottanut kolme ykköstilaa, joista viimeisen USA:ssa 2018.

Hänellä oli varsinkin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä raikulipojan maine.

– Kun Kimi oli supertähti, joka voitti kisoja ja paalupaikkoja, hän pystyi myös käyttäytymään vähän eri tavalla ja tiedostamaan oman paikkansa. Maailma oli silloin vähän erilainen.

– Sittemmin on eri lailla pitänyt tuoda esiin, että hommat kiinnostavat, jotta hän voi jatkaa formuloissa. Se on vaatinut erilaista käytöstä ja kasvamista urheilijana sekä ihmisenä, Vilander sanoo.

Räikkönen ei tunnetusti ollut helpoin mahdollinen alainen etenkään Ron Dennisille, McLarenin silloiselle tallipomolle, jolla on kontrollifriikin maine.

Vilander näkee, että Räikkönen ottaa roolinsa nykyään aivan eri tavalla kuin takavuosina.

– Kimiä ei saanut ikinä puhelimella kiinni, ja tallien pomot olivat ihan ihmeissään. Yhteyttä pidettiin managerien välityksellä, ja toiminta oli aika jäykkää. Tänä päivänä hän soittelee pomoille itse, pitää yhteydet kunnossa ja sovituista asioista kiinni. Se on hienolla mallilla.