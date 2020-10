Kimi Räikkönen löi toimittajille jauhot suuhun: ”En lähde valehtelemaan suuntaan enkä toiseen”

Jatkosopimuksen allekirjoittanut Räikkönen kilpailee heti lauantaina Italian Imolassa.

Alfa Romeo vahvisti perjantaina, että Kimi Räikkönen jatkaa tallissa myös ensi kaudella. Odotettu ilmoitus lopetti samalla kiivaana käyneet spekulaatiot 41-vuotiaan suomalaisen uran jatkosta.

Tuleva kausi on Räikköselle kolmas Alfa Romeolla ja yhteensä yhdeksästoista moottoriurheilun kuninkuusluokassa.

Räikkönen pysyi rauhallisena, vaikka pitkä ja komea ura saakin vielä jatkoa ja hän vankistaa asemiaan sarjan kautta aikain eniten startteja saavuttaneena kuljettajana.

Hän kuitenkin soi pienen piikin sopimusuutisia viikkokausia kytänneille toimittajille.

– Ei siinä ollut vaikeuksia, mutta ei vain ollut mitään vahvistettavaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Kyselette aina tulevaisuudestani, mutta jos mitään ei ole allekirjoitettu, en lähde valehtelemaan suuntaan enkä toiseen. Räikkönen ilmoitti perjantaina.

Hän kertoi päässeensä vaivattomasti sopuun Alfa Romeon kanssa sopimuksensa yksityiskohdista.

– Loppujen lopuksi jatkosopimus oli järkevin ratkaisu sekä minun että heidän kannaltaan. Prosessi ei ollut kovin pitkä sitten kun aloimme neuvotella. Aika mutkattomasti se meni loppujen lopuksi.

Kuluva kausi on ollut vaikea sekä italialaistallille että Räikköselle itselleen. Konkari on noussut MM-pisteille vasta kerran, Mugellon GP:ssä syyskuussa.

Hän ei lähtenyt lupailemaan voittoja tai mestaruuksia myöskään ensi kaudella.

– Kukaan meistä ei tallissa ole tyytyväinen siihen, missä olemme nyt. Tavoitteena on parantaa, parantaa paljon, mutta eihän siitä mitään takeita ole. On vain tehtävä työ kokonaisvaltaisesti paremmin, ja toivottavasti ensi vuonna olemme jo tyytyväisempiä, hän pyöritteli.

Jatkosopimusta ei sovi juhlia kovin kauaa tai railakkaasti, sillä Räikkösen kisaurakka jatkuu jo lauantaina Italian Imolassa.

Suomalaisella on hienoinen etulyöntiasema kilpakumppaneihinsa nähden, sillä hän on nykykuskeista ainoa, joka on ajanut Imolassa aiemmin. Radalla ajettiin edellisen kerran vuonna 2006, jolloin McLarenilla kurvaillut Räikkönen sijoittui viidenneksi.

Hän muistutti, ettei ole itsekään vieraillut radalla hetkeen.

– En ole noiden vuosien jälkeen tällä radalla pyörinyt, mutta luullakseni viimeinen shikaani puuttuu! Kaikki muu on aikalailla samaa, mitä nyt jotkin ratareunat ovat ehkä erilaisia. Mukava tulla takaisin, olen aina nauttinut tästä radasta, vaikka emme mielestäni saaneet täällä tulosta aikaan.