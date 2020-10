Kommentti: Kimi Räikkönen on kuin Teemu Selänne – nämä asiat yhdistävät suomalaislegendoja

Kimi Räikkösen urasta löytyy useita yhtymäkohtia Teemu Selänteen vastaavaan, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Hämmästelin kesälomallani, kun niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin F1-keskustelussa alettiin tehdä linjauksia, joiden mukaan Kimi Räikkösen pitäisi – tai olisi jo pitänyt – lopettaa.

Mediassa ja somessa näkyi lajille tyypillistä ylireagointia. Toki kauden alussa Räikkönen olisi parissa kisassa voinut onnistua paremminkin, mutta isossa kuvassa mikään ei ollut muuttunut viime kaudesta, ja sen Räikkönen on osoittanut myös kauden edetessä.

Ylitulkintaa tehtiin myös muutamista kimmastumisista tiimiradiossa. Ikään kuin Jäämies ei olisi ollut yhtä lailla kuumaverinen autonsa ohjaimissa aiemminkin.

Yksi asia kyllä puolsi Räikkösen lopettamista: Alfa Romeon suorituskyky, joka oli kauden alussa pahasti kateissa eikä se vieläkään ole viimekautisen tasolla.

Kehitystä on kuitenkin tapahtunut, ja perjantaina julkaistu jatkosopimus osoittaa, että Räikkönen uskoo tallin kehittyvän lisää.

Kimi Räikkönen jatkaa F1-sarjassa myös ensi kaudella.­

Räikkönen on yksi Suomen urheilulegendoista. Olen liian nuori muistamaan Matti Nykäsen menestysvuosia tai Teemu Selänne -huumaa 1990-luvun alusta, mutta uskallan silti sanoa, että luultavasti Räikkönen on ainakin lähihistorian suosituin suomalaisurheilija.

Räikkösen ja Selänteen tarinoissa on muuten aika paljon yhtymäkohtia. Espoolaisten urat huipentuivat jo vuonna 2007, mutta Selänne venytti uransa 43-vuotiaaksi, Räikkönen ajaa ykkösissä ainakin 42-vuotiaaksi.

Selänteen ansiot pienenivät loppu-uran aikana huippuvuosiin verrattuna merkittävästi ja niin on käynyt myös Räikköselle. Selänne ei uransa viimeisinä vuosina tavoitellut enää NHL:n maalipörssin voittoa, ja Anaheimkin oli kaukana mestarisuosikista. Räikkönenkään ei enää aja mestaruudesta.

Urat ovat venyneet rakkaudesta lajiin.

Myös tauko auttoi molempia. Selänne on kiittänyt vuoden 2004–05 työsulkua, pelaamattomuuttaan ja polvioperaatiotaan uransa pidentämisestä. Räikkönen on sanonut, että ilman vuosien 2010–11 taukoa formuloista hän ei varmasti enää ajaisi.

Supersuositut tähdet ovat toki ottaneet ihailun vastaan hieman eri tavoin. Siinä missä Selänne oli valmis jakamaan nimikirjoituksia tuntien ajan ja esiintyi kameroiden edessä iloisesti, Räikkösen mielipuuhaa se ei ole.

Räikkönen on myös tehnyt selväksi, että F1-sirkuksessa kaikki muu kuin ajaminen, tallin kanssa työskentely ja auton parantaminen ovat hänelle vastenmielistä touhua.

Vain intohimo työn olennaisia osia kohtaan saa hänet jatkamaan.

Jatkodiili on voitto formuloille niin Suomessa kuin maailmallakin. Räikkönen on yhä tasokas kuljettaja. Sen lisäksi hän on supersuosittu paitsi ajotaitojensa myös niiden hänen inhoamiensa asioiden, kuten mediaesiintymisten takia.

Välillä vähän ihmetyttääkin, kun jotkut pitävät joka ikistä Räikkösen haastattelua suurlegendaarisena, ja joskus tarpeettomankin tylyä käytöstä tv-haastatteluissa hehkutetaan.

On hän tosin osin myös antanut meille urheilutoimittajille ihan terveenkin muistutuksen siitä, kuinka tyhjänpäiväisiä monet kysymykset ovat.

Viime syksynä Monzassa Räikkönen latoi lyhyet englanninkieliset kommenttinsa pieleen menneestä kisasta, minkä jälkeen Alfa Romeon silloinen mediaupseeri Thomas Hofmann marssitti hänet haastatteluaitauksessa vielä puheilleni.

Aloitin mestarillisella kysymyksellä: ”Jäikö tästä kisasta mitään käteen?” ja sain vastaukseksi ”ei”, minkä jälkeen Räikkönen käveli pois.

Ehkä se oli siinä tilanteessa ihan ansaittua.

Samantyyppisiä hänen haastattelunsa ovat usein muutenkin akselilla perjantai–sunnuntai, jolloin hänen keskittymisensä on vain olennaisessa eli kilvanajossa. Vielä torstaina, kun ajamisesta on vapaapäivä, Räikkönen ei ole mikään tuppisuu vaan miellyttäväkin haastateltava.

Ihailen Räikköstä siitä, että häntä ei tunnu kiinnostavan lainkaan, mitä muut hänestä ajattelevat. Hän myös vaikuttaa elävän poikkeuksellisen vahvasti hetkessä eikä murehdi menneistä tai tulevasta. Tavoiteltavana pidettyjä mutta yllättävän vaikeita asioita monelle ihmiselle.

Kimi Räikkönen kuvattuna Nürburgringillä aiemmin tällä kaudella.­

Voidaan pitää varmana, ettei Alfa Romeolla voiteta maailmanmestaruuksia tai kisoja Räikkösen uran aikana, tuskin koskaan. Palkintopallille nouseminenkin vaatii pientä ihmettä.

Räikkönen jää historiaan yhden maailmanmestaruuden ja 21 kilpailua voittaneena kuljettajana.

Monien, kuten vaikkapa McLarenin entisen toimitusjohtajan Martin Whitmarshin mielestä Räikkönen olisi voinut voittaa paljon enemmänkin, jos hän olisi villeinä vuosinaan omistautunut ja uhrannut lajin eteen vielä enemmän.

Vastaavaa jossittelua, harmittelua ja kritiikkiäkin kuulee urheilussa usein.

Asiaa voi kuitenkin tarkastella toisestakin näkökulmasta: Räikkönen on elänyt elämäänsä kuten on itse halunnut, tehnyt toki F1-uran kannalta välttämättömiä uhrauksiakin ja voittanut siinä sivussa maailmanmestaruuden.

Ja kun rakas ”harrastus”, kuten hän uraansa viime vuonna kuvaili, sitten joskus loppuu, hän on varmasti itse siihen tyytyväinen.