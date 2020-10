”En ole lähdössä mihinkään!” julistaa Kimi Räikkönen Leonardo DiCapriona – somen vitsiniekat innostuivat Jäämiehen uran jatkosta

Kimi Räikkösen jatkosopimuksesta uutisoitiin perjantaina.

Perjantaina aamupäivällä putkahti odotettu F1-uutinen: Kimi Räikkönen jatkaa uskomatonta uraansa myös kaudella 2021 Alfa Romeo Racingin väreissä.

41-vuotiaan ”Jäämiehen” jatkosopimusta juhlitaan sosiaalisessa mediassa värikkäästi. Jopa formula 1 -sarjan virallinen Twitter-tili innostui jakamaan uuden Räikkös-meemin.

– Show jatkuu, tviittasi F1-sarja.

Kuva on napattu The Wolf of Wall Street -leffasta, mutta tällä kertaa Leonardo DiCaprion tilalla esiintyy Räikkönen, joka ilmoittaa, ettei ole lähdössä mihinkään.

F1-sarjan kuvaa oli jaettu nopeasti lähes 3 000 kertaa. Alfa Romeo kommentoi sitä sanoilla ”vihaajat väittävät, että kuva on photoshopattu”.

Suomalaisnäyttelijä ja koomikko Ville Myllyrinne muistutti Twitterissä, että kun viimeksi F1-osakilpailu ajettiin Italian Imolassa, Räikkönen sijoittui kisassa viidenneksi. Tuolloin nykykuljettajista Lance Stroll oli 7-vuotias ja Lando Norris oli 6-vuotias.

F1-kausi 2020 jatkuu Imolan radalla tulevana viikonloppuna. Viimeksi Imolassa on kilpailtu kaudella 2006, jolloin voiton vei Michael Schumacher, ja Räikkönen oli siis viides McLarenillaan.

Alla lisää Räikkösen jatkosopimuksen kirvoittamia sosiaalisen median reaktioita.

Esimerkiksi Instagramissa jaetussa kuvassa Räikkönen kyselee, että ”luotatteko minuun”. Alfa Romeo vastaa: ”jokaisella solullani”.