Nyt se on varmaa: Kimi Räikkösen F1-ura jatkuu!

Kimi Räikkösen, 41, F1-ura jatkuu. Räikkösen talli Alfa Romeo Racing vahvisti perjantaina tiedotteellaan, että Räikkönen ajaa tallin väreissä myös ensi kaudella.

Räikkösen tallikaverina jatkaa myös ensi kaudella italialainen Antonio Giovinazzi. Kaksikko on ajanut Sauber Motorsportin pyörittämässä tallissa siitä lähtien, kun se viime kauden aluksi nimettiin Alfa Romeoksi.

Räikkönen aloitti F1-uransa samassa tallissa vuonna 2001, jolloin se kilpaili Sauberin nimellä. Jäämies on ennätyksellisellä F1-karriäärillään kilpaillut myös McLarenilla, Lotuksella ja Ferrarilla.

– Alfa Romeo on enemmän kuin talli minulle, se on kuin toinen perhe. Täällä on yhä paljon samoja kasvoja kuin aloittaessani urani vuonna 2001. Tallissa on ainutlaatuinen tunnelma, joka antaa minulle ekstramotivaatiota jatkaa myös ensi vuoteen, Räikkönen kommentoi tallin tiedotteen mukaan.

F1-kausi jatkuu tänä viikonloppuna Imolassa, joka on toiminut kisanäyttämönä viimeksi 2006. Räikkönen on ainoa nykykuskeista, joka on ajanut siellä kilpaa F1-autolla. Kisaviikonloppu alkaa poikkeuksellisesti vasta lauantaina.

