Kimi Räikkösen suoritus julistettiin ”majesteetilliseksi” – F1-asiantuntija avasi uroteon taustoja: ”Ajoi vaistonvaraisesti”

F1-kolumnisti Jolyon Palmer löysi loogisen syyn Kimi Räikkösen huiman suorituksen takaa.

Maailmanmestari Kimi Räikkösen surrealistinen avauskierros Portugalin GP:ssä sunnuntaina on ollut alkuviikon kuumin formulapuheenaihe – eikä suotta.

16:nnesta ruudusta matkaan ampaissut suomalainen laittoi pystyyn liki käsittämättömän ohitusklinikan, kun hän nousi ensimmäisen kierroksen aikana peräti kymmenen sijaa.

Kilpakumppanit ja asiantuntijat ovat ylistäneet Räikkösen suoritusta runollisesti.

F1-asiantuntija ja kolumnisti Jolyon Palmer liittyi tiistaina kehujien joukkoon.

– Räikkösen ensimmäinen kierros oli majesteetillinen: hän ohitti jonkun käytännössä jokaisessa mutkassa ja ohjasi autonsa aina oikeisiin paikkoihin. Hän ajoi vaistonvaraisesti mutta päättäväisesti, hän ylisti formula 1:n verkkosivujen kolumnissaan.

Palmer pohti Räikkösen huiman kierroksen taustoja kolumnissaan. Portimaon radalla sunnuntaina kurvaillussa kisassa riitti tapahtumia avauskierroksen jälkeenkin, ja se on Palmerin mukaan tavanomaista kuljettajille entuudestaan tuntemattomilla radoilla.

Portimaon radan pinta oli lisäksi tasainen ja pehmeä ja suurin osa kuljettajista valitsi alleen kovat renkaat, joita on vaikeaa saada lämpimiksi.

41-vuotias Räikkönen on kerännyt tällä kaudella vasta kaksi MM-pistettä.­

Palmer muistutti, että Räikkönen oli ainoa kuski, jolla oli lähdössä allaan pehmeä rengasseos. Pehmeät renkaat lämpenevät kovempia nopeammin, mikä toi Alfa Romeon ässälle etulyöntiaseman muihin kuljettajiin nähden kilpailun ensimetreillä.

– Se, että on tietyt renkaat oikeassa tilanteessa, on elintärkeää formula 1:ssä. Portimaon avauskierros osoitti, miten suuri pidon merkitys on silloin kun kaikilla kuljettajille ei sitä ole, Palmer kirjoitti.

Itsekin GP2-luokan mestaruuden voittanut brittiasiantuntija ei silti laittanut Räikkösen ilmiömäisyyttä pelkkien renkaiden ansioksi. Hän jakoi ansaitut kehut läpi kisan vauhtinsa osoittaneelle konkarille.

– Alfa Romeon ratkaisu pysyttäytyä pehmeissä rengasseoksissa osoittautui nerokkaaksi, kun ottaa huomioon, miten paljon Räikkönen nousi avauskierroksella. Hän kuitenkin sai strategian toimimaan ällistyttävällä vauhdillaan myöhemminkin kisassa kamppailtuaan sitkeästi Daniel Ricciardon ja muiden keskikastin kuskien kanssa.

Räikkönen taisteli, minkä pystyi, mutta Alfa Romeon vauhti riitti sunnuntaina 11:een sijaan.

Formuloissa kilpaillaan jälleen viikonloppuna. Karavaani pysähtyy Italian Imolaan, jossa on ajettu edellisen kerran vuonna 2006.