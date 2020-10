Yksi sana nuoren Michael Schumacherin sopimuksessa muutti maailmanmestarin uran täydellisesti – ”En voinut uskoa, miten alhaisesti he toimivat”

Michael Schumacherin edustajan neronleimaus mahdollisti kuljettajan pikasiirron Jordanille.

Sanoilla on merkitystä. Näin erityisesti, kun puhutaan sopimuksista ja laista. Tämän on saanut tuntea nahoissaan lukematon määrä ihmisiä elämän joka polulla.

Formula 1:ssä kenties kipeimmin yhden ainoan sanan puraisun on tuntenut Eddie Jordan. Pieni moka sopimuksessa maksoi superlahjakkuus Michael Schumacherin ja muutti sekä hänen oman Jordan-tallinsa että ennen kaikkea Schumacherin uraa peruuttamattomasti.

Jordan-talli oli aloittanut tulokaskautensa F1:ssä erinomaisesti, mutta sillä oli ongelma. Kuljettajista Bertrand Gachot oli saanut tuomion yhteenotosta taksikuljettajan kanssa Lontoossa ja joutuisi telkien taakse.

Jordan tarvitsi Belgian GP:hen kuljettajan. Varakuskiksi kaavailtu entinen Ferrarin ja McLarenin pilotti Stefan Johansson osoittautui kalliiksi – tai siis, hän halusi ajamisestaan korvauksen maksukuskin hommien sijaan – joten Jordanin piti löytää korvaaja muualta.

Mercedes tarjosi Jordanille 150 000 puntaa nuoren urheiluautotähtensä Michael Schumacherin ajattamisesta tallin autolla. Tarkan taalan miehelle Jordanille tämä sopi enemmän kuin hyvin.

Schumacher ajoi nopeasti testin Jordanin autolla ja oli niin nopea, että varikkomuurilta käskettiin 22-vuotiasta hidastamaan. Spassa auto kulki myös lujaa. Schumacher oli aika-ajon seitsemänneksi nopein keskinkertaisella autolla, ja peräti puoli sekuntia nopeampi kuin kokenut tallikaveri, maailmankuulu kolarikuningas Andrea de Cesaris.

Satumainen debyytti jäi lopulta lyhyeksi, kun tekniset ongelmat käytännössä jättivät Schumacherin lähtöruudukkoon, mutta vaikutelma oli välittömästi huumaava. Koko F1-maailma näki seuraavan suuren tähden syttyvän.

– Kukaan meistä ei voinut uskoa, millaisen tempun Michael teki aika-ajossa. Sanoisin, että se oli varmaankin suurin yllätys, jonka koskaan koin F1:ssä, Jordan kuvaili vuonna 2008 ilmestyneessä elämäkertakirjassaan Independent Man.

Mitä tapahtui seuraavaksi tiedetään hyvin: Schumacher loikkasi Jordanilta Benettonille pikavauhtia. Asiaa selviteltiin lakitupaa myöten, mutta Jordan ei enää koskaan saanut kuljettajaansa takaisin. Juonikas Benettonin pomo Flavio Briatore voitti tämän erän.

Tarkalleen miksi Schumacher pääsi sopimuksestaan irti oli pitkään hämärän peitossa. Jordan kertoi yksityiskohtia tapahtumista kirjassaan ja on puhunut aiheesta mm. Motorsport News -julkaisulle.

Eddie Jordan ja Michael Schumacher kun kaikki oli vielä hyvin ja Schumacher Jordanin kuskina.­

Jordanin ja Schumacherin edustajan IMG:n välinen sopimus oli osittain hyvin häilyvä. Siinä puhuttiin ”kuljettajajärjestelystä”, ei niinkään sopimuksesta, johon ryhdyttäisiin sen jälkeen, jos Jordan ajattaa Schumacheria Spassa. Schumacherin väki pyysi sopimusluonnokseen yhden muutoksen. Sen sijaan, että sopimuksessa lukisi englanniksi ”I will sign the driver agreement with you”, muutti Schumacherin väki sanan ”the” sanaksi ”a”.

Sanalla on merkitystä, koska ”the” viittaisi suoraan Jordanin ja Schumacherin väen ennen Spata jo sopimaan sopimukseen. Se olisi sitonut nuoren saksalaiskuljettaja Jordaniin myös kausiksi 1992 ja 1993 – ja Mercedes olisi maksanut siitä 3,5 miljoonaa dollaria per kausi. Sen sijaan ”a” viittaa johonkin sopimukseen, mutta on epämääräinen. Se voi olla mikä tahansa sopimus.

Tämän asian jääminen huomaamatta maksoi Jordanille Schumacherin. Kuvan muokatusta, Autosportille näytetystä, sopimuksesta voi katsoa tästä.

– Tuo tapaus opetti minulle paljon sopimuksista. F1:ssä on tekemisissä niin monen ihmisen ja eri tahon kanssa, että jokaista yksityiskohtaa ei vain voi huomata. En usko, että maailmassa on yhtään yritystä, joka ei olisi tehnyt virhettä sopimuksen kanssa joskus, Jordan on sanonut MN:lle Autosportin mukaan.

Jordanin mukaan raha oli Schumacherin edustajille iso tekijä siirrossa. Ex-tallipomo sanoo, että Bernie Ecclestone käski Briatorea hankkimaan Schumacherin, vaikka moni muu tallissa olisi halunnut sinne Martin Brundlen.

Elämäkerrassaan Jordan kuvailee Schumacherin temppua värikkäämmin sanavalinnoin.

– Olin aivan romuna. En voinut uskoa, miten alhaisesti he toimivat. Tapaus ei varsinaisesti kiillottanut IMG:n kuvaa lajin parissa. Minusta he olivat opportunisteja ja juonittelijoita, Jordan kertoo kirjassaan.

Schumacherin silloinen manageri Willi Weber on kertonut, että he eivät halunneet jäädä Jordanille, koska tallilla oli kaudelle 1992 moottorisopimus Yamahan kanssa. Kyseinen moottori oli painava, epäluotettava ja tehoton – ei suotuisin yhdistelmä.

– Se, mitä sopimukseen kirjattiin oli, että allekirjoittaisimme jonkin sopimuksen, emme välttämättä juuri sitä (Jordanin) sopimusta. Se sana pelasti meidät, sanotaanko. Ja oikeudessa homma oli ihan selvä, Weber kertoi MN:lle.

Kaudella 1992, ja myös 1993, joka olisi kuulunut Schumacherin sopimukseen, Jordan olikin varsin heikko. Kaudella 1992 se keräsi yhden ainoan pisteen, eikä kumpikaan sen kuljettajista (Stefano Modena ja Mauricio Gugelmin) enää koskaan ajanut F1:ssä. 1993 Jordan keräsi vain kolme MM-pistettä.

Schumacher olisi voinut kiillottaa Jordanin kilpeä noina vuosina, mutta olisi tuskin hänkään voinut kummempiin urotekoihin yltää. Jordania tilanne harmittaa, koska Schumacher olisi ollut vetonaula nuorelle tallille.

– On vaikea sanoa, mitä tulevaisuus olisi tuonut, jos olisimme saaneet pidettyä hänet. Hän kehittyi ja kehittyi, eikä Benettonkaan ollut tehnyt kummoisia temppuja ennen kuin hän meni sinne. Mekin olimme nousussa, Jordan harmitteli.

Michael Schumacher saavutti suurta menestystä päästyään Benettonille.­

Entä Schumacher? Jääminen Jordanille lyhyellä aikajänteellä olisi varmasti muuttanut hänen uransa suuntaa. Saksalainen juhli uransa ensimmäistä GP-voittoa tasan vuosi kohusiirtonsa jälkeen Benettonin ratissa juuri Spassa. Jordanilla se tuskin olisi ollut mahdollista.

Nousujohteisen uran ensimmäinen huippu koettiin 1994 ja 1995, kun hän voitti maailmanmestaruuden Benettonilla. Mutta olisiko Schumacher koskaan päätynyt Benettonille, jos Jordan olisi ollut sopimuksessaan huolellisempi?

Jordan-tallista olisi voinut kasvaa aikansa Benetton. Tai rahalle perso Jordan olisi hyvin saattanut päätyä myymään saksalaisen sopimuksen jollekin ajan suurtalleista, kuten Williamsille tai miksei Ferrarille. Ja McLaren himoitsi Schumacheria riveihinsä, eritoten siitä lähtien kun talli otti Mercedeksen moottorit käyttöön 1995. Olisiko Schumacher koskaan päätynyt Ferrarille, jos ura olisi ensin vienyt hänet muualle kuin Benettonille?

Sanoilla on merkitystä.