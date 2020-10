Kisan jälkeen Sebastian Vettel esitti kovia syytöksiä Ferrarista, mutta nyt muuttui ääni kellossa

Liekö isännän ääni puhutellut Sebastian Vetteliä vai mistä kyse, mutta saksalainen on lopettanut omat vehkeilypuheensa.

Nukuttu yö tekee joskus hyvää ajatuksenkululle. Näin saattaa olla käynyt Ferrarin F1-auton saksalaisohjastajalle Sebastian Vettelille. Nelinkertainen maailmanmestari oli pian Portugalin GP:n jälkeen tulisena Ferrarille, mutta mieli muuttui maanantaina.

Vielä sunnuntaina Vettelin suolaiset sanat sivalsivat Ferraria oikein urakalla. Hän teki selväksi, että Charles Leclerc saa hänen mielestään suosiollista kohtelua ja paremmat eväät kisamenestykseen.

– Alku oli vaikea, mutta sen jälkeen ajoin hyvän kisan. Toisaalta on ilmiselvää, että meidän toinen automme on paljon nopeampi. Missä oikein menetän aikaa? Olen purrut kieltäni koko kauden ajan, Vettel sanoi saksalaiselle RTL-kanavalle PlanetF1-sivuston mukaan.

– Vain idiootti ei tajuaisi tilannetta, mutta olenko minä täysi idiootti? Epäilen.

Tallipomo Mattia Binotto tyrmäsi puheet välittömästi, ja nyt myös Vettelin mieli asioiden tilasta näyttää muuttuneen.

– Onhan minun ajateltava, että meillä on samanlaiset autot. Luotan ihmisiin ympärilläni ja varikolla. Ajanotto ja kierrosajat kertovat minulle yhtä ja perstuntumani toista. Minun on vaikea saada hyviä kierroksia ajettua montaa putkeen. Charlesilla se sujuu paremmin, ja teen asian eteen töitä, Vettel sanoi Autosportille.

Vain kova työnteko nostaa hänet kuopasta, Vettel vakuutti nyt. Salaliittopuheet olivat tiessään.

Edessä on Imolan osakilpailu. Italiassa kurvailtava kisa on Ferrarille luonnollisesti tärkeä. Vettel painottaa aika-ajon merkitystä.

– Lauantait ovat olleet heikkoutemme tähän saakka. Sunnuntaina meillä on vaikeaa, koska olemme aina joukon hännillä ja sieltä on vaikea nousta.

Leclerc on ollut mainiossa vedossa Ferrarin heikolla autolla ja on kuljettajien MM-sarjassa neljäntenä tällä hetkellä. Hän kurvaili neloseksi viime kisassa Portugalissa ja ajoi alkukaudella kahdesti palkintokorokkeelle. Vettel sen sijaan on kuskitilastossa vasta sijalla 13.