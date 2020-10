Max Verstappenin käyttämä solvaus raivostutti mongolit – ylimielinen käytös vain pahensi tilannetta

Max Verstappen haukkui Lance Strollia tiimiradiossa rajuin sanavalinnoin.

Mongolian kulttuurilähettiläs Unro Janchiv on suuttunut Max Verstappenin puheista Portugalin GP-viikonloppuna.

Janchiv suuttui Verstappenin haukuttua kilpakumppaniaan Lance Strollia ”jälkeenjääneeksi” ja ”mongoliksi” sen jälkeen kun kaksikko oli lähellä törmäystä perjantain harjoituksissa.

Verstappen pahensi asiaa entisestään ohittamalla asian olankohautuksella myöhemmin, kun häneltä kysyttiin loukkaavista puheistaan.

– Ei ole minun ongelmani, Verstappen kuittasi ja poistui haastattelusta.

– Ei ole minun ongelmani?! Oliko koko tallia We Race As One -kampanjasta? Max Verstappenilta tämä on mennyt selvästi ohi, Janchiv latasi Twitterissä.

Janchiv twiittasi myöhemmin aiheesta uudelleen kun hänelle selvisi, että Verstappen käytti samaa loukkausta jo vuonna 2017 F1-tuomari Garry Connellya kohtaan. Hän pyysi anteeksi, mutta vain tuomarin solvaamista.

Vyyhdin taustalla on sanan ”mongoli” monimerkitys eri kielillä.

Downin oireyhtymää kutsuttiin alun perin mongolismiksi ja Downin kanssa syntyneitä mongoloideiksi ennen kuin maailman terveysjärjestö WHO lopetti ilmaisun käyttämisen loukkaavana vuonna 1965.

Ilmaisu on jäänyt sittemmin elämään loukkauksena, jota Verstappenkin nyt käytti.

Mongolikulttuurin aktivisti Uuganaa Ramsay vaati kirjeessä julkista anteeksipyyntöä Verstappenilta.

– Olemme järkyttyneitä ja pettyneitä siitä, että F1 ei asettunut vastustamaan tätä leimaamista sen historiallisesta painoarvosta huolimatta. Me tulemme ottamaan asian esille heidän kanssaan, Ramsay kirjoitti.

– Monessa maassa sanaa käytetään loukkauksena. Maailmanlaajuisesti on useita kampanjoita, jotka pyrkivät lopettamaan sanan ”mongoloidi” loukkaavan käyttämisen. Tarkoitus on edistää sanan alkuperäistä tarkoitusta, joka viittaa mongolikansan kulttuuriin, kieleen ja ihmisiin.