F1-tuomio: Kimi Räikkösen maaginen avauskierros oli pökerryttävää katsottavaa – Valtteri Bottas on kohtuuttoman tylyssä paikassa

Lewis Hamilton rikkoi Michael Schumacherin ennätyksen, Kimi Räikkönen ajoi mainiosti ja Lance Stroll ei.

ILTA-SANOMIEN toimittajaraati perkaa sunnuntain F1-kisan, joka päättyi Lewis Hamiltonin historialliseen voittoon. Ykkössija oli britin F1-uran 92:s. Sen myötä hän nousi voittotilaston ykköseksi.

IS:n raadissa kaasua painavat tällä kertaa Janne Oivio, Ville Touru ja Tommi Koivunen.

Janne Oivio

Tähti: Lewis Hamilton on ainoa oikea vastaus tähän. Hän hallitsi kilpailua Valtteri Bottaksen ohittamisesta lähtien, eikä joutunut kertaakaan kantamaan huolta johtonsa menettämisestä. Michael Schumacherin voittoennätyksen rikkominen on aivan käsittämättömän kova suoritus.

Puheenaihe: Erinomainen Portimaon F1-rata. Rata vaikutti haastavalta kuljettajille, ja se johti kelpo kilvanajoon DRS-vapailla alueillakin. Korkeuserot ja tiukat mutkayhdistelmät loivat myös hienon tv-spektaakkelin. Sarja saisi palata jatkossakin. Yksi toive: lyhyempi DRS-alue pääsuoralle. Nyt ohittaminen oli liian helppoa, ja kisaaminen siinä jäi liian vähiin.

Moka: Lance Stroll esitteli toistuvasti, miten ei tule ajaa F1-radalla. Hän rikkoi radan rajat niin monta kertaa, että sai aikasakon. Lisäksi hän tötöili kolarin McLarenin Lando Norrisin kanssa tultuaan ohitukseen holtittomasti. Sergio Perez osoitti jälleen kerran, että Racing Point heitti väärän kuljettaja pihalle.

Päänahka: Hamilton ei varmasti tehnyt sitä tahallaan, mutta hän paljasti parilla sanalla, miten paljon nopeammaksi hän tietää itsensä Bottakseen verrattuna. Bottaksen olisi voinut haastaa alussa kovemminkin, mutta ”ajattelin, että hoidan hänet myöhemmin”. Auts. Juuri suoremmin ei voi kaapin paikkaa osoittaa.

Yllätys: Muut panelistit hehkuttavat kuitenkin Kimiä, niin nostan esiin Charles Leclercin. Monacolaista nähtiin tv-kuvissa aniharvoin, sillä prinssi ajeli ylhäisessä yksinäisyydessä – liian hidas kärkeen, liian nopea muille. Leclerc ulosmittaa parantavasta Ferrarista koko ajan enemmän irti.

Ville Touru

Tähti: Kimi Räikkönen ajoi 11. sijasta huolimatta komean kilpailun. Nousi ensimmäisen reilun kierroksen aikana peräti 10 pykälää kuudenneksi – vaikka putosi vielä lähtösuoran aikana 17. sijalle. Räikkönen piti toisen Red Bullinkin takanaan, mutta alla on sen luokan nuhapyssy, ettei loistava kisakaan riitä pisteille.

Portimaon F1-radalla on korkeuseroja.­

Puheenaihe: Portimaon rata oli hieno uusi tuttavuus. Kisassa nähtiin viihdyttävää kilvanajoa ja odotuksista poiketen reilusti ohituksia. Ehdottomasti jatkoon. Tällä kertaa kisan viihdyttävyyteen ei tarvittu edes turva-autoa. Joskin lisämaustetta saatiin taivaalta, ja varsinkin kisan huikeiden avauskierrosten aikana tuloslista rullasi kuin hedelmäpeli.

Moka: Sebastian Vettelin onneton räpeltäminen on nelinkertaisen maailmanmestarin arvolle häpeällistä. Ferrari on toki heikko menopeli, mutta vertailu tallikaveri Leclerciin on Vettelin kannalta lohdutonta. Sebastian Vettel on hävinnyt tallikaverilleen aika-ajoissa jo yhdeksän kertaa putkeen, eikä kisoistaan ole jäänyt pahemmin kerrottavaa.

Päänahka: Hamilton rikkoi Schumin lyömättömänä pidetyn ennätyksen 92. voitollaan. Kuinka monta kymmentä näitä vielä ehtii tulla? Valtteri Bottas jäi tällä kertaa tallikaveristaan yli 25 sekuntia. Bottaksen kritisointi alkaa tosin olla jo väsynyttä. Jäätävän Hamiltonin tallikaverina oleminen on kohtuuttoman tyly paikka.

Yllätys: Mercedes johtaisi valmistajien MM-sarjaa, vaikka Bottaksen pisteet jätettäisiin pois laskuista: Mercedes 435 (Hamilton 256), Red Bull 226. Mestaruudet ovat jo ratkenneet, mutta tallien kolmossijasta käydään vielä kutkuttava taisto: Racing Point 126, McLaren 124, Renault 120, Ferrari 93.

Tommi Koivunen

Tähti: Pierre Gasly on yksi kauden kuljettajista Hamiltonin ja Max Verstappenin ohella. Ranskalainen ajoi taas todella upean kilpailun ja oli viides. Tallitoveri Daniil Kvjat tuli maaliin viimeisenä, Red Bullilla Gaslyn viime kaudella syrjäyttänyt Alex Albon oli 12:s. Gasly ansaitsee ensi kaudeksi uuden näyttöpaikan isommasta tallista.

Puheenaihe: Kimi Räikkösen ensimmäiset 1,5 kierrosta olivat jotain sellaista, mitä nähdään todella harvoin. Mahtavaa ajamista. Kisaa voi hyvällä syyllä sanoa muutenkin Räikkösen kauden parhaaksi. 11. sija oli huippusuoritus Alfa Romeolla, kun kisassa oli vain yksi keskeyttäjä. Mugellossa Kimi oli 9:s, kun seitsemän autoa keskeytti.

Moka: Lance Strollin kisaviikonloppu oli yhtä isoa mokaa. Ensin paljastui kyseenalainen käytös Saksassa koronavirusoireista huolimatta. Radalla hän kolaroi Verstappenin kanssa harjoituksissa ja Lando Norrisin kanssa kisassa. Vauhtikin oli taas vaihteeksi heikkoa.

Lance Strollin viikonloppu oli mokia täynnä.­

Päänahka: Valtteri Bottas oli taas pitkin viikonloppua nopeampi kierrosaikavertailuissa ja aika-ajoissa niukka tappio tuli ehkä myös taktisen valinnan takia. Jo se oli kylmää vettä niskaan, mutta kisa oli vielä karvaampaa kalkkia. Hamilton ei taaskaan kisavauhdissa jättänyt mitään seliteltävää ja Bottas oli täysin aseeton.

Yllätys: Rataprofiili näytti karttakuvien perusteella kuin Barcelonan kopiolta, joten tapahtumarikas kisa oli iloinen yllätys. Portimao tarjosi hyvää kilvanajoa ja oli suurten korkeuserojen ansiosta myös näyttävän näköinen tv-kuvissa. Korkeuseroja ylipäätään erottaa harvoin noin selvästi tv:stä.