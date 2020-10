Lewis Hamiltonilta tyly kuitti Valtteri Bottaksen vauhdista – suomalainen hämillään: ”Ei ole mitään hajua, miksi vauhtia ei ollut”

Lewis Hamilton on nyt kaikkien aikojen F1-voittaja.

Lewis Hamiltonin uran 92. F1-osakilpailuvoitto tuli tyylillä Portimaossa Portugalissa. Seitsenkertainen maailmanmestari ohitti kaikkien aikojen osakilpailuvoittojen listalla toisen seitsenkertaisen maailmanmestarin, Michael Schumacherin.

Kilpailun voiton jälkeen Hamilton juhli pitkään ja tunteikkaasti varikkoalueella. Häntä odotti siellä mm. hänen isänsä Anthony. Isä ja poika halasivat pitkään ja riemukkaasti ensinäkemällään kilpailun jälkeen.

Hamiltonin juhlat jatkuivat vielä kun kisan kakkonen Valtteri Bottas ja kolmonen Max Verstappen kävivät jo palkintopallohaastattelussa.

Bottas nousi Hamiltonin ohi kilpailun lähdössä. Hamiltonilla oli vaikea ensimmäinen kierros kelvollisen startin jälkeen, sillä hän ei saanut pitoa renkaisiinsa. Hän putosi neljänneksi, muttei pysynyt siellä kauaa.

– Auto yliohjautui yhdessä kohtaa todella pahasti ja otin tilanteessa varovaisesti. Olisi pitänyt puolustaa tiukemmin Valtteria vastaan, mutta ajattelin, että hoidan hänet myöhemmin, Hamilton kuittasi C Moren lähetyksessä näytetyssä haastattelussa viileästi kisan jälkeen.

Kun Hamilton otti Bottakselta kisan johtopaikan takaisin 19. kierroksella, ei suomalaisella ollut mitään saumaa puolustaa kovasta yrityksestä huolimatta.

– Yritin puolustaa, mutta hän oli siinä niin lähellä. Mitään ei ollut tehtävissä. Yritin täysillä, mutta se ei auttanut. Minulla ei ole mitään hajua, miksi vauhtia ei ollut, Bottas sadatteli.

Bottas harmitteli oman vauhtinsa vaatimattomuutta, muttei tarjoillut selityksiä.

– Ensimmäinen kierros oli todella hyvä. Sade teki homman vaikeaksi. Oli hienoa nousta johtoon, mutta sen jälkeen vauhtia ei vain ollut. En ymmärrä miksi, mutta minulla ei ollut yhtään vauhtia.

Hamilton ei löytänyt sanoja kuvaillakseen tunnetta Schumacherin ennätyksen rikkomisesta. Tuttuun tapaansa hän jakoi kunniaa auliisti.

– Olen kaiken velkaa porukalle täällä ja tehtaalla. He koko ajan innovoivat ja nostavat rimaa. On etuoikeus tehdä töitä heidän kanssaan. Kun menestymme, ei kukaan jää laakereilleen lepäämään. Työskentelemme koko ajan lisää, lisää ja lisää. Se on todella työympäristö. Ei ole mitään sen kaltaista, Hamilton ylisti.

Verstappen jäi palkintokorokkeella, kuten kilpailussakin, Mercedes-kollegojensa varjoon. Hän totesi tallin olleen sijalla, jossa se ansaitsikin olla. Verstappen näytti oman nopeutensa ohittamalla tallitoverinsa Alex Albonin kierroksella.