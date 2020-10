Kimi Räikkönen kertoi lapsuustarinan, josta hänen vanhempansa eivät ilahtuneet – ”Otimme siitä osia”

Kimi Räikkönen on kova nikkaroimaan.

Alfa Romeon F1-kuski Kimi Räikkönen kertoo Autosportin haastattelussa formuloihin liittyvästä intohimosta, josta hän on puhunut julkisesti varsin vähän.

Se saa hänet palaamaan autourheilun kuninkuusluokkaan vuosi toisensa jälkeen.

Pitkään on ollut tiedossa, että hän tykkää ajaa kilpaa. Sen suomalainen on sanonut toistuvasti haastatteluissa, vaikka formulasirkuksen muut puolet ovat hänelle vastenmielisiltä monesti tuntuneetkin.

Toinen intohimo on F1-autojen kehittäminen, vikojen korjaaminen sekä kehitystyön tuoma haaste.

Autosport kertoo, että viime kauden alussa hän piirsi luonnoksia muutoksista, jotka halusi jarrupolkimeensa.

– Kokemuksen myötä auton kehittäminen helpottuu, mutta toisaalta on aina vaikeaa löytää säätöä tarvitsevia pienempiä juttuja, 41-vuotias Räikkönen kommentoi.

Näprääminen ja nikkarointi ovat kuuluneet hänen elämäänsä kauan.

Räikkönen kertoo tarinan hänen ja isoveljensä Ramin lapsuudesta. Rami Räikkönen, 42, oli nuorempana moottoriurheilija, joka osallistui vuonna 2001 Jyväskylän MM-ralliin.

– Saimme paljon vapauksia käyttää hitsauskoneita ja kaikenlaista muuta. Vanhempamme antoivat meidän tehdä asioita. Joskus tuhosimme äitini pyörän ja otimme siitä osia, eivätkä he olleet kovin iloisia! Mutta yleisesti meillä oli paljon vapautta yrittää asioita ja se on aina ollut osa tätä, Räikkönen analysoi itseään.

– En ole koskaan arastellut käsieni likaamista ja jonkin asian korjaamista itse. Jos minulla olisi enemmän aikaa, korjailisin asioita useamminkin, mutta F1 ja kilpaileminen pitää kiireisenä. Nyt kun on perhettä, ei myöskään tunnu oikealta tulla kotiin ja lähteä sitten viideksi tunniksi korjailemaan jotain itsekseni.

Räikkösellä on tällä kaudella riittänyt hienosäädettävää autossaan. Alfa Romeo on juuttunut lähtöruudukon peräpäähään ja sveitsiläistalli on kerännyt yhteensä vain viisi MM-sarjan pistettä. Niistä Räikkönen on kerännyt kaksi.

Loppukesästä kuljettaja epäili, että kuluvan kauden auton ongelmat alkoivat jo suunnitteluvaiheessa.

Portugalin GP:ssä ajetaan tänään lauantaina aika-ajot kello 16. IS seuraa tapahtumia.