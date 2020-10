Hamiltonin mukaan Mercedes-jatko on ”luultavasti” vain muodollisuus

Lewis Hamiltonilla ei ole vielä sopimusta ensi kaudeksi.

Formula ykkösten ykköstähti Lewis Hamilton ei edelleenkään ole tehnyt jatkosopimusta Mercedes-tallin kanssa, mutta brittisuuruuden mukaan jatkodiili lienee kuitenkin vain ajan kysymys.

– Emme ole puhuneet siitä kovinkaan paljon, Hamilton totesi Autosportin mukaan Portugalin gp:n alla viitaten itseensä ja talliin.

– Onko se vain muodollisuus? En tiedä, ehkä, luultavasti. Jossain vaiheessa meidän on varmaankin istuttava alas ja juteltava. Mutta se ei ole tärkeysjärjestyksessä kärjessä juuri nyt. Minulle homman hoitaminen (mestaruuden nappaaminen) tänä vuonna on ykkösasia, keskityn pelkästään siihen nyt.

Hamilton on hoitanut leiviskäänsä sen verran hyvin, että Michael Schumacherin rinnalle nouseminen F1-mestaruusmäärässä alkaa olla jo hyppysissä. Hamilton on matkallaan kohti uran seitsemättä mestaruutta repinyt jo 69 pisteen eron lähimpään uhkaajaansa, tallitoveri Valtteri Bottakseen, kun kisoja on ajamatta vielä kuusi.

Tänä viikonloppuna Hamiltonilla on jo tähtäimessä toinenkin suurennätys. Voitto sunnuntain kisassa nostaisi Hamiltonin yksinään kärkeen F1:n gp-voittotilastossa, jonka kärkisijaa hän vielä jakaa Schumacherin kanssa 91 voitolla.

Jää nähtäväksi, kuinka kauas muilta Hamilton huimat ennätyksensä lopulta vie. Jatkosopimuksen pituus on yksi asioista, joita mies Mercedeksen kanssa pohtii.

– Haluan kyllä pysyä (tallissa). Ja luulen, että kun istumme alas, olemme normaalisti suunnitelleet kolmen vuoden jaksoja. Nyt ajat ovat totta kai erilaiset. Ja kysymys on siitäkin, haluanko jatkaa kolme vuotta.

– Aika näyttää, siinä suurin piirtein kaikki, mitä voin sanoa (tällä hetkellä). Toivotaan, että seuraavien parin kuukauden aikana kuulette asiasta jotain, Hamilton päätti pohdintansa jatkosopimuksesta.